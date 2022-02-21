冬奧》黃郁婷爭議事件 滑冰協會：一罪不二罰

黃郁婷（右）。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣競速滑冰女將黃郁婷在北京冬奧前身穿中國隊服的爭議事件持續延燒，不當言行引發民怨，讓體育署開始著手調查，而滑冰協會也表達會遵照體育署的後續處分，強調「一罪不二罰」原則。

行政院19日下令教育部體育署，針對黃郁婷不當言行進行調查，並予以適當處分，而體育署也將在兩週內召集中華奧會、滑冰協會等相關單位開會。

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至於滑冰協會後續會如何處理？秘書長吳倫閑表示，會依主管機關體育署的處分為主，強調「一罪不二罰」，但協會後續會另外召開紀律委員會，針對選手行為管理規範再做討論及修正。

管理辦法中有針對選手平常的行為規範及競賽行為規範，但黃郁婷的行為已「超乎預期」，吳倫閑指出，以競賽規範第9條「未穿著規定之服裝」，其實黃郁婷還是身穿我國隊服出賽並未違法，而規範中所認定的不當行為包括公開場合使用暴力言語、賭博、使用違禁品等，因此黃郁婷的「運動無國籍」等爭議性言論也無法進行懲處。

吳倫閑表示，其實發生此起事件也讓她感到很受傷，希望焦點還是放在選手表現，而為了避免再有類似情況，協會會另外召開紀律委員會，並將此起事件納入討論，修訂行為管理規範，作為之後選手依循的辦法。

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