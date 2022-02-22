網球》英雄相惜！蠻牛歡迎強敵喬帥重返賽場

納達爾。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕在澳網贏得史上最多21座大滿貫男單冠軍後，納達爾（Rafael Nadal）本週墨西哥公開賽再出發，賽前西班牙「蠻牛」又被媒體問到塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的疫苗問題，這位人氣極旺的傳奇球星說：「每個人都有自己的選擇。」

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，堅拒疫苗的喬科維奇在上個月歷經風波，慘遭澳洲政府遣返，不但無緣挑戰澳網衛冕及第10冠，更讓寶刀未老的納達爾在「三巨頭」中搶頭香，率先贏得四大賽第21冠。

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如今「蠻牛」於阿卡普爾科的ATP500等級賽事排第4種子，直言疫苗問題確實困擾喬帥，「如果諾瓦克不能出場，這勢必影響生涯記錄。但也只對他造成衝擊，並不會撼動大滿貫賽事。畢竟所有人都有其決定，也必須為此付出代價。」

35歲的納達爾後勁十足，澳網決賽上演「輸2追3」史詩大逆轉，硬是扳倒俄國年輕後輩梅德維夫（Daniil Medvedev），連喬帥日前受訪都坦承，寶貝兒子史帝芬（Stefan Djokovic）其實是宿敵「蠻牛」的頭號球迷。

英雄相惜的納達爾，如今也展現大將風範，再度公開歡迎喬帥重返賽場，從杜拜展開本季首戰，「我希望疫情盡快結束，世界上不再有那麼多人因此喪命和受苦，大家都能恢復正常生活，至於諾瓦克，無論他是否接種疫苗，能夠上場都是好事。若諾瓦克不接種也能打大滿貫，我同樣會歡迎他參賽。」

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