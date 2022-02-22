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PLG》前NBA狀元現身鳳山 班奈特籲球迷力挺鋼鐵人

2022/02/22 07:24

前NBA選秀狀元班奈特現身高雄鋼鐵人鳳山主場。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕PLG第2季新成立的高雄鋼鐵人，喜獲前NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）加盟，這位大咖球星已隔除檢疫隔離，驚喜現身高雄鳳山主場，就等自主管理期結束，隨即投入練兵備戰，並期待3月5日客場踢館新竹攻城獅，就能上場大殺四方。

現年28歲、來自加拿大的班奈特，為台灣職籃史上首位NBA選秀狀元，這位身高203公分的重量級球星，昨日剛隔離出關，鋼鐵人總教練貝瑞（DeMarcus Berry）就特地北上迎接，只見班奈特露臉時「潮」味十足，不但穿著知名品牌Bape與七龍珠聯名T恤、背著PS5主機收納包，南下抵達鳳山體育館，更不忘自拍影音向球迷朋友溫情喊話，呼籲各界支持他和新東家鋼鐵人。　

至於另位重磅加盟的「台灣LBJ」周儀翔，今自中國飛往日本和台灣男籃會合，待世界盃亞洲區資格賽暫告段落，再隨隊返台，預計3月底就能出賽。鋼鐵人目前戰績4勝9負，職盟6隊中暫居第5，球團希望名氣響亮的班奈特能帶來慶祝行情，率隊終止3連敗。

前NBA選秀狀元班奈特現身高雄鋼鐵人鳳山主場。（球團提供）

前NBA選秀狀元班奈特現身高雄鋼鐵人鳳山主場。（球團提供）

前NBA選秀狀元班奈特現身高雄鋼鐵人鳳山主場。（球團提供）

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