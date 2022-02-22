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冬奧》勿過度苛責黃郁婷 前國際奧會委員吳經國這麼說

2022/02/22 07:30

吳經國。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕北京冬奧已經落幕，我國競速滑冰女將黃郁婷先前美國鹽湖城備戰期間，以個人社群網站上傳穿中國隊服裝訓練影音，風暴迄今持續延燒，加上不當言行引發民怨，行政院已要求體育署調查處分並修法，對此前國際奧會（IOC）委員、前國際拳擊總會主席吳經國卻有不同看法，他呼籲國人「適可而止、勿過度苛責」，逆風言論也引發熱議。

現年75歲的吳經國，近日接受國內媒體採訪時表示，黃郁婷是位非常優秀的運動員，尤其2009年高雄世運會勇奪3金，為擔任東道主的我國締造出色戰績，如今她又從滑輪轉戰滑冰，跨界挑戰與成就都相當不容易，他希望國人別再過度苛責，應以更宏觀角度來看待此事，畢竟優秀選手養成不易，更何況下屆2026年米蘭、柯蒂納戴比索冬奧，黃郁婷仍有機會參賽，為我國爭取佳績。

吳經國強調，黃郁婷長年在國外受訓參賽，認識不同國家選手相當正常，無心之舉卻被不斷放大解釋，這就不太理性，何況現在已經失焦，更抹煞她過去替台灣立下的功勞，希望國人適可而止，讓這件事到此結束。武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，吳經國也認為，日本、中國頂住壓力舉辦東京奧運、北京冬奧，確實不簡單，他期盼台灣政府學習舉辦國際賽會的方法和巧思，才有機會申辦大型國際綜合賽會。

下月滿34歲的黃郁婷，已連續第2屆冬奧參賽，本屆競速滑冰女子500、1000及1500公尺，分別拿到26、24、26名，成績不如預期。　

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