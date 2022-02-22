NBA》卓吉奇助陣加盟 宇宙網組七星連線豪華陣容

卓吉奇。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕35歲老將卓吉奇（Goran Dragic）與馬刺達成買斷協議成為自由身，投入自由球員市場引發搶人大戰，最後由籃網拔得頭籌，將與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和B.西蒙斯（Ben Simmons）等人並肩作戰。

卓吉奇季前因羅利（Kyle Lowry）交易案轉戰暴龍，不過只出賽5場就高掛免戰牌，之後與球隊協議去邁阿密的訓練中心維持身體強度，他也在季中被交易至馬刺，之後遭到買斷成為自由身。

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許多爭冠球隊對卓吉奇有高度興趣，像是湖人、勇士、快艇、公鹿、公牛和籃網都想網羅，卓吉奇最後選擇加盟籃網，而籃網為了騰出空間給他，將J.卡特（Jevon Carter）釋出。

曾在2017-2018賽季入選明星賽的卓吉奇，擁有豐富季後賽經驗，外線投射、切入和控球都有不錯的水準，曾在2019-20賽季效力熱火隊時於季後賽先發16場（共17場出賽），平均拿下19.1分，更助隊打進總冠軍賽，上個賽季他在季後賽也有4場出賽，平均可以拿下16.0分。

卓吉奇加盟籃網後，將與杜蘭特、厄文、B.西蒙斯、卓蒙德（Andre Drummond）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）和葛瑞芬（Blake Griffin）7名球星攜手拚冠，籃網目前以31勝28敗排在東部第8。

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