晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》卓吉奇助陣加盟 宇宙網組七星連線豪華陣容

2022/02/22 07:57

卓吉奇。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕35歲老將卓吉奇（Goran Dragic）與馬刺達成買斷協議成為自由身，投入自由球員市場引發搶人大戰，最後由籃網拔得頭籌，將與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和B.西蒙斯（Ben Simmons）等人並肩作戰。

卓吉奇季前因羅利（Kyle Lowry）交易案轉戰暴龍，不過只出賽5場就高掛免戰牌，之後與球隊協議去邁阿密的訓練中心維持身體強度，他也在季中被交易至馬刺，之後遭到買斷成為自由身。

許多爭冠球隊對卓吉奇有高度興趣，像是湖人、勇士、快艇、公鹿、公牛和籃網都想網羅，卓吉奇最後選擇加盟籃網，而籃網為了騰出空間給他，將J.卡特（Jevon Carter）釋出。

曾在2017-2018賽季入選明星賽的卓吉奇，擁有豐富季後賽經驗，外線投射、切入和控球都有不錯的水準，曾在2019-20賽季效力熱火隊時於季後賽先發16場（共17場出賽），平均拿下19.1分，更助隊打進總冠軍賽，上個賽季他在季後賽也有4場出賽，平均可以拿下16.0分。

卓吉奇加盟籃網後，將與杜蘭特、厄文、B.西蒙斯、卓蒙德（Andre Drummond）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）和葛瑞芬（Blake Griffin）7名球星攜手拚冠，籃網目前以31勝28敗排在東部第8。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。