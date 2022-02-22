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NBA》要求用魏少換牆哥槓上湖人總管？ 詹皇經紀人：假的！

2022/02/22 08:29

《Klutch Sports》老闆、詹皇經紀人R.保羅。（資料照，彭博社）

〔體育中心／綜合報導〕昨有美媒爆料詹姆斯（LeBron James）所屬的經紀公司《Klutch Sports》對湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）非常不滿，原因就是佩林卡拒絕在交易大陷前，用魏斯布魯克（Russell Westbrook）換來他們的另一個客戶沃爾（John Wall），不過《Klutch Sports》老闆也是詹皇經紀人的R.保羅（Rich Paul）透過球評在節目上澄清，稱這全是「該死的謊言」。

湖人季前送走幾位潛力球員，和巫師達成交易，網羅魏斯布魯克合組三巨頭，然而從開季至今紫金大軍就打得相當掙扎，「三巨頭」本季合體出戰20場，但戰績僅有11勝9敗，表現不佳、多次在關鍵時刻遭雪藏的魏少也被點名是失敗補強，昨《Bleacher Report》記者Eric Pincus指出，詹皇團隊原希能在交易截止前，打包魏少和2027首輪選秀籤換回沃爾，但卻遭佩林卡拒絕，也讓他們不滿的情緒來到最高點。

傳湖人總管佩林卡拒絕用魏少和2027年選秀權去換沃爾。（資料照，USA TODAY Sports）

不過《ESPN》知名球評A.史密斯（Stephen A. Smith）今早在節目聲稱，昨天晚上R.保羅有打給他，希望透過他來跟大家說明。

「他（R.保羅）要我強調，這種說法（拿魏少換牆哥）毫無根據，他從來沒有那樣說過和做過，撰寫這篇報導的人也從來沒有打給他，或是試圖從他那裡得到任何關於這篇報導的看法，」A.史密斯說道，「這絕對是個謊言，他說『你能不能幫我忙，引用我的話，告訴全世界我強調這就一個該死的謊言，這不是真的，它也從未發生過』，我在這邊就是直接引用了他的話。」

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