冬奧》嚴厲責問瓦莉娃遭批冷血 冰雪女王打破沉默回應

教練圖貝瑞茲（右）、瓦莉娃（左）。（資料照，歐新社）





〔體育中心／綜合報導〕捲入禁藥風波的俄國15歲天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva），在長曲決賽項目表現失常痛失獎牌，擁有「冰雪女王之稱」的教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）賽後嚴厲責問，遭國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）痛批毛骨悚然。對此，圖貝瑞茲透過社群網站上表示，對於巴赫的評論感到十分困惑。

瓦莉娃先前在花滑團體賽女子短曲項目技驚四座，首登奧運殿堂就2度完成四周跳，成為花滑史上首位在奧運完成四周跳的女子選手，在短曲項目拿下90.18的高分，長曲項目以178.92分也穩坐第一，幫助俄羅斯拿下團體賽金牌，但但在先前的比賽藥檢呈現陽性反應，一度遭到禁賽，但國際體育仲裁法庭（CAS）以「檢測結果通知不及時的嚴重問題」為由，暫緩禁賽處分，使得瓦莉娃能繼續參加單人項目。

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瓦莉娃雖然在女子花滑短曲繳出82.16分的高分以第1名之姿晉級，如果她奪牌的話將不會舉辦頒獎儀式，受到外界批評聲浪的影響，這使得她在長曲決賽發揮失常，最後只拿下第4名的成績。場下教練圖貝瑞茲被人目擊到對臉色慘白的瓦莉娃追問到底怎麼回事，「妳為什麼放棄了？為什麼？妳為什麼要戰鬥？解釋一下。」

對此，國際奧會（IOC）主席巴赫受訪時痛批圖貝瑞茲十分冷血，「看到最接近她的團隊人員怎麼對待他，是如此冷酷對待她，我真的感到不寒而慄。沒有安慰、沒有幫助，那種氛圍令人毛骨悚然。」

對於巴赫的評論，圖貝瑞茲近日在IG上正面回覆，「我非常感謝大家對我的支持，我十分尊敬巴赫主席，但他對我的評論讓我感到十分不解。」

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