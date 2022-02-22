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NBA》本季獲重用在洛杉磯打出一片天 射手盼能長留湖人

2022/02/22 09:23

孟克希望能長留湖人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季衛冕失利湖人，休賽季期間積極補強，補進包括魏斯布魯克（Russell Westbrook）等一票好手，在這之中最令人驚豔的就是拿底薪加盟的射手孟克（Malik Monk），來到洛杉磯後多項數據都寫下生涯新高，近日他在談到未來規劃時，也公開表達自己的忠心希望能長留湖人。

孟克在2017年選秀會在首輪第11順位被黃蜂選中，成為球隊的板凳暴徒，上季打出生涯代表作，場均11.7分為生涯單季最佳，另有2.4籃板和2.1助攻，三分球命中率40.1%也是生涯之最，季後成為自由球員的他，最後竟以底薪合約加盟湖人，當時讓不少人跌破眼鏡。

但來到湖人後，孟克徹底解放，本季他出賽52場、其中有19場先發，上場時間27.1分鐘，場均貢獻13.0分、3.3籃板、2.4助攻、0.7抄截、0.4阻攻以及47.1%的出手命中全都寫下生涯新高，且外線命中率仍有39.9%，讓他成為湖人陣中最安定的力量。

近日他在接受《The Athletic》專訪時，談起關於自己在休季期間的計畫，表示他很願意與湖人續約，繼續留在紫金軍團打球。

「說不在意未來的任何事，那絕對是在說謊。」孟克說道，「我喜歡待在這裡（湖人），我喜歡繼續為球隊效力，但是沒有人知道接下來NBA會發生什麼事，從來沒有人能預測未來會發生的事，到最後這可能就是一門生意，雖然我不知道未來會發生什麼事，但我真心希望能夠留在湖人打球。」

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