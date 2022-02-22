NBA》詹皇可能今夏就走人？ 美媒曝：湖人已兩度「冒犯」他

美媒記者爆料，若湖人不打算做出重大改變，詹皇可能今夏就會離開。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季迎來魏斯布魯克（Russell Westbrook）後表現不佳，在交易大限截止前又毫無動作，這種停滯不前的做法似乎讓球隊一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）相當不滿，近期頻頻對外界喊話。《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）今撰文指出，在這樣下去湖人今夏恐怕就得把詹皇交易出去。

37歲的詹姆斯在2020年與湖人以2年8500萬美元續約，放棄成為自由球員的資格，將在紫金軍團留到2023年，然而湖人在今年開季前送走幾位潛力球員，和巫師達成交易，網羅魏斯布魯克合組三巨頭，但開季迄今三巨頭就打得相當掙扎，詹皇希望球隊能在交易大限前採取行動，沒想到管理層卻完全沒有任何動作。

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根據溫霍斯特的說法，湖人隊這種停滯不前的態度、又不尊重詹皇的意見，已經兩度「冒犯」詹姆斯，近期他頻頻透過媒體對外公開喊話，就可以看得出來，他已在開始為他希望湖人在休賽期做到的事發言。

溫霍斯特直言，詹姆斯是一個「大師級的媒體操縱者」，他的意圖已經非常明顯，就是先下手為強，逼迫湖人在休季期間啟動重磅交易─不管是為他交易，還是將他交易出去。溫霍斯特猜測，詹姆斯所做所為就是針對這個主要目標，只是過去他的方式比較友善，但現在變得很粗暴。

「詹姆斯從不關心選秀權，不管是現在還是未來，偶爾他會對培養年輕隊友有點興趣，多年來也曾指導了一些新秀，」溫霍斯特寫道，「但如果把這些人送走能讓他更接近冠軍金盃，那對來來說道別從來不會是個問題！」

溫霍斯特認為，詹姆斯現在打球的目標，就是想要在該季拿下總冠軍，「如果你打算從長遠來看，你絕對不會連續8次殺進NBA總冠軍賽，其中10次是發生在13年裡，但同時卻換了3支球隊，詹姆斯就是要求他的團隊必須以這種方式運作，他每天都這樣做，也希望其他人也都能跟著這樣做。」

溫霍斯特也表示，雖然湖人目前的處境跟2018年的騎士有點像，但其實他們已經算是幸運了，畢竟目前詹姆斯這份合約並沒有球員選項，不然他們的處境只會更被動，然而到了今年8月4日、詹皇合約到期後，他照樣可以用續約來威脅球團，屆時湖人絕對會提出想跟他續約，但那時後詹皇肯定也會提出許多條件，所以如果湖人高層還沒打算做出重大調整，那他們可能就要為詹皇的離開做好準備。

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