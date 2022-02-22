晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇可能今夏就走人？ 美媒曝：湖人已兩度「冒犯」他

2022/02/22 10:54

美媒記者爆料，若湖人不打算做出重大改變，詹皇可能今夏就會離開。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季迎來魏斯布魯克（Russell Westbrook）後表現不佳，在交易大限截止前又毫無動作，這種停滯不前的做法似乎讓球隊一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）相當不滿，近期頻頻對外界喊話。《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）今撰文指出，在這樣下去湖人今夏恐怕就得把詹皇交易出去。

37歲的詹姆斯在2020年與湖人以2年8500萬美元續約，放棄成為自由球員的資格，將在紫金軍團留到2023年，然而湖人在今年開季前送走幾位潛力球員，和巫師達成交易，網羅魏斯布魯克合組三巨頭，但開季迄今三巨頭就打得相當掙扎，詹皇希望球隊能在交易大限前採取行動，沒想到管理層卻完全沒有任何動作。

根據溫霍斯特的說法，湖人隊這種停滯不前的態度、又不尊重詹皇的意見，已經兩度「冒犯」詹姆斯，近期他頻頻透過媒體對外公開喊話，就可以看得出來，他已在開始為他希望湖人在休賽期做到的事發言。

溫霍斯特直言，詹姆斯是一個「大師級的媒體操縱者」，他的意圖已經非常明顯，就是先下手為強，逼迫湖人在休季期間啟動重磅交易─不管是為他交易，還是將他交易出去。溫霍斯特猜測，詹姆斯所做所為就是針對這個主要目標，只是過去他的方式比較友善，但現在變得很粗暴。

「詹姆斯從不關心選秀權，不管是現在還是未來，偶爾他會對培養年輕隊友有點興趣，多年來也曾指導了一些新秀，」溫霍斯特寫道，「但如果把這些人送走能讓他更接近冠軍金盃，那對來來說道別從來不會是個問題！」

溫霍斯特認為，詹姆斯現在打球的目標，就是想要在該季拿下總冠軍，「如果你打算從長遠來看，你絕對不會連續8次殺進NBA總冠軍賽，其中10次是發生在13年裡，但同時卻換了3支球隊，詹姆斯就是要求他的團隊必須以這種方式運作，他每天都這樣做，也希望其他人也都能跟著這樣做。」

溫霍斯特也表示，雖然湖人目前的處境跟2018年的騎士有點像，但其實他們已經算是幸運了，畢竟目前詹姆斯這份合約並沒有球員選項，不然他們的處境只會更被動，然而到了今年8月4日、詹皇合約到期後，他照樣可以用續約來威脅球團，屆時湖人絕對會提出想跟他續約，但那時後詹皇肯定也會提出許多條件，所以如果湖人高層還沒打算做出重大調整，那他們可能就要為詹皇的離開做好準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。