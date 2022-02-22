NBA》詹皇不顧一切想兒子同隊 美分析師憂：是揠苗助長...

詹姆斯多次表達想與大兒子布朗尼在同一隊打球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「高齡」37歲的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在NBA打滾已有19個球季，過去他曾多次表示退休前的最大心願就是與大兒子布朗尼（Bronny James）一起打球，日前他也強調會不計一切尋求和兒子同隊的機會，但《Fox Sports》知名分析師布薩德（Chris Broussard）卻表示，他擔憂這樣恐怕會揠苗助長。

詹姆斯在2020年與湖人以2年8500萬美元續約，放棄成為自由球員的資格，而是確定續留紫金軍團到2023年，而大兒子布朗尼也預計2024年投入選秀，詹姆斯曾表示，與兒子布朗尼在同隊打球是他畢生的願望，近日他在接受《The Athletic》專訪時重申，生涯最後一季將選擇與兒子同隊，還強調「無論他在哪，我就在哪。」

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然而今《Fox Sports》分析師布薩德卻在節目上憂心忡忡地表示，他知道詹姆斯出發點是為了兒子，詹皇也是非常棒的一位父親，但這樣把兒子和自己綁在一起，他擔心這是揠苗助長。

「我知道作為父親的詹姆斯出發點是好的，但他必須停止揠苗助長，不要一直去促使這件事發生，而是讓它自然、正常發展，等一切水到渠成就好，」布薩德說道，「我知道詹皇希望自己生涯最後一季能跟兒子一起打球，但坦白說布朗尼何時能為NBA做好準備還是未知數，他可需要上大學，也許要到大三、大四才準備好，但現在詹姆斯這麼一說，等於是要兒子大一就參加選秀，我覺得這不是好事。」

布薩德認為除了能否成熟到在NBA適應的問題，詹皇此舉也會給布朗尼帶來很大壓力，「不管布朗尼未來是次輪、還是以非常前面的選秀順位被挑中，當他和他爸一起打球，大家都會都會緊盯著他，更衣室裡大家都會說他能進NBA是因為他爸爸，我覺得這對布朗尼來說並不是好事。」

詹姆斯與大兒子布朗尼。（資料照，美聯社）

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