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冬奧》逾2千名運動員參賽避談人權 美國滑雪好手直呼中國好可怕

2022/02/22 12:41

北京冬奧日前在爭議中落幕。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧因人權問題蒙上陰影，日前在爭議中落幕，目前是體壇人權組織《Global Athlete》董事會成員的美國滑雪好手霍夫曼（Noah Hoffman）接受美聯社訪問時表示，「看到2800名的參賽運動員一同選擇噤聲，就覺得非常可怕。」

中國政府對新疆維吾爾族的種族滅絕行徑，以及新聞自由等人權的打壓，都受到國際強烈譴責，同時也激發國際間抵制北京冬奧的聲浪，儘管許多運動員最後仍選擇參賽，但對中國人權問題閉口不談，直到返國後才侃侃而談。

德國「雪橇女王」蓋森柏格（Natalie Geisenberger）在本屆北京冬奧拿下雙金，參賽前也十分關注中國人權，但比賽期間被問及對中國人權的看法，她回應，「對於該說什麼和在那裡說，你必須小心。」，並強調等她離開中國之後才會對此發表評論，她也坦言以後再也不會去中國了。

勇奪兩面金牌的瑞典名將范德普爾（Nils van der Poel）返國後抨擊國際奧委會（IOC），將奧運交給「公然侵犯人權」的國家，這是非常不負責任的。

美聯社報導指稱，中國曾在北京冬奧開幕前威脅各國運動員，只要參賽期間言行違反奧運精神或中國法規將會受罰，這也讓運動員對中國人權刻意迴避，也怕因此連累隊友。

曾代表美國參加2014年和2018年冬奧的滑雪好手霍夫曼，如今是體壇人權組織《Global Athlete》董事會成員，他表示，許多運動員的感到巨大壓力，因為若是批判中國，很有可能會遭冷凍，也會有來自隊友的壓力，希望不要因政治問題讓他們分心，「有很多非常微妙的壓力，多達2800名運動員因此噤聲，這實在非常可怕。」

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