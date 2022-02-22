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NBA》B.西蒙斯本季首秀近了！美媒曝再過「幾週」

2022/02/22 12:43

B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在交易截止日前拋出震撼彈，將「大鬍子」哈登（James Harden）送走，換來本季至今仍未上場的B.西蒙斯（Ben Simmons），儘管受「心理健康因素」影響，復出時間成未知數，不過根據美國記者今日爆料，復出時間越來越接近，將會只是「幾週」的事。

根據《ESPN》記者Ramona Shelburne的消息，B.西蒙斯將會在本周加大訓練量，然後在周末看看狀況，並且強調B.西蒙斯距離復出相當接近，指出時間點看起來將會是過個幾週」而不是「月」。

而《Nets Wire》則指「幾週」也意味著B.西蒙斯可能於3月中才迎來籃網首秀，再加上磨合，時間事實上所剩不多，NBA經明星賽休息後，將於本週五繼續展開賽程，但籃網例行賽也僅剩下23場，4月10日為最後一場。

雖籃網組成「新三巨頭」，但除B.西蒙斯外，杜蘭特（Kevin Durant）左膝內側副韌帶（MCL）扭傷掛傷號，雖已展開訓練，但尚未確定回歸日期、厄文（Kyrie Irving）也因疫苗問題受主場限制。

目前籃網戰績31勝28敗，排在東部第8，

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