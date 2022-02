NBA》B.西蒙斯本季首秀近了！美媒曝再過「幾週」

B.西蒙斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網在交易截止日前拋出震撼彈,將「大鬍子」哈登(James Harden)送走,換來本季至今仍未上場的B.西蒙斯(Ben Simmons),儘管受「心理健康因素」影響,復出時間成未知數,不過根據美國記者今日爆料,復出時間越來越接近,將會只是「幾週」的事。

根據《ESPN》記者Ramona Shelburne的消息,B.西蒙斯將會在本周加大訓練量,然後在周末看看狀況,並且強調B.西蒙斯距離復出相當接近,指出時間點看起來將會是過個幾「週」而不是「月」。

而《Nets Wire》則指「幾週」也意味著B.西蒙斯可能於3月中才迎來籃網首秀,再加上磨合,時間事實上所剩不多,NBA經明星賽休息後,將於本週五繼續展開賽程,但籃網例行賽也僅剩下23場,4月10日為最後一場。

雖籃網組成「新三巨頭」,但除B.西蒙斯外,杜蘭特(Kevin Durant)左膝內側副韌帶(MCL)扭傷掛傷號,雖已展開訓練,但仍尚未確定回歸日期、厄文(Kyrie Irving)也因疫苗問題受主場限制。

目前籃網戰績31勝28敗,排在東部第8,

