冬奧》抨擊谷愛凌「雙重國籍」 前聯合國大使：妳就只能2選1！

中美混血滑雪好手谷愛凌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）在本屆北京冬奧「棄美轉中」奪下2金1銀，同時寫下空前紀錄，原本就有超高人氣的她，接下來身價勢必水漲船高，代言也將接到手軟，不過關於她引發的「國籍問題」風波，仍持續引發熱議，美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）受訪時砲轟她的行為是在「鼓吹侵害人權」。

本屆冬奧美國收下8金10銀7銅，總獎牌數雖然多達25面，遙遙領先拿下15面的中國，然而在金牌數上卻少了中國1金，美媒點名關鍵就在谷愛凌身上。從小在美國訓練長大的滑雪女將谷愛凌，冬奧轉籍後，冬奧處女秀貢獻2金1銀，成為中國締造單屆冬奧最佳戰績的重要關鍵，然而雖然中媒極力吹捧，但她「雙重國籍」的敏感話題，仍持續引發外界關注，也被視為中美兩大強權政治角力下的產物。

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當時谷愛凌在被媒體質問國籍時回答：「當我在中國時，我認為自己是中國人；當我在美國時，我認為自己是美國人」。而美國史上最年輕州長、前駐聯合國大使海利在接受《真清晰政治》（Real Clear Politics）訪問時，就重砲抨擊谷愛凌為討好中國，刻意忽視中國侵犯人權的行為。

「就公民身分來看，妳到底要中國還是美國？你本來就得二擇一要嘛是美國人，要嘛就是中國人，因為事實上這兩個國家的政策就是完全不一樣，」談到谷愛凌一直迴避的雙重國籍問題時海利這樣說道，「每個選手都應該要知道，當他們披掛上國旗時，你是站在自由的那方，還是站在侵犯人權的那方，這沒有所謂的中間地帶。」

而海利先前就曾因於中國迫害新疆地區維吾爾族穆斯林，加上侵犯香港人權、威脅台灣民主等疑慮，她認為美國不應該推崇對自家人民犯下種族滅絕與威脅全世界的國家，因此在推特發起抵制北京冬奧活動，這次受訪時她也表示雖然美國最後還是派了許多選手去參賽，但她一場也不會看。

「我無法從我的腦海中抹去那些蒙住雙眼、跪在地上的人們，他們知道自己接下來就要面臨什麼，」海利說道，「他們的頭髮被剃光，雙手被綁在背後，被迫在新疆火車站等待強制換乘，「我無法想像以任何方式支持這種做法或支持中國（中共）！」

最後海利表示，她希望並由衷禱告美國人民已經意識到是中國為我們帶來了疫情浩劫，中國竊取別國的智慧財產、侵犯人權並監視著其他國家，現在應該要讓美國企業清楚知道，這就是她們應該要離開中國的原因，「在某些時刻，我們必須要明白，這就該是離開中國的時候了！」

美國前駐聯合國大使海利。（資料照，美聯社）

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