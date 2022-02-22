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木棒聯賽》數度延賽後 平鎮週四強碰穀保

2022/02/22 13:54

連日全台大雨，嚴重影響木棒聯賽第3階段賽程，平鎮高中週四強碰穀保家商。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕連日全台大雨，嚴重影響木棒聯賽第3階段賽程，數日以來，台中台體大棒球場、舊正棒球場，都因天雨而無法開打，原本20日就有的賽程一延再延，連續延賽3天後，目前確定周四起，兩組賽程將同日進行。

台體大球場原本進行的循環賽，只進行1天就在20日遇到延賽，原訂今天開打的重頭戲，是平鎮高中和穀保家商兩大強權提前於循環賽首戰遭遇，但也因雨無法進行。

目前最新版本賽程，24日起才開戰，首戰平鎮和穀保之戰提前於8點進行、11點另一組普門中學和南英商工、14點再由壽山高中和美和高中交手，壽山、美和都跟平鎮與穀保同組，首日兩隊遭遇就是關鍵戰。

平鎮高中目前在木棒聯賽取得跨季44連勝佳績，循環賽採4取3，若無意外，平鎮和穀保家商攜手晉級機率高，但連勝紀錄勢必在首戰就面對大挑戰。

24日新版賽程：

台體大：
0800 穀保家商vs平鎮高中
1100 普門中學vs南英商工
1400 壽山高中vs美和高中

舊正：
0800 大理高中vs大溪高中
1100 北科附工vs善化高中
1400 高苑工商vs玉里高中

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