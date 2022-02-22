冬奧》黃郁婷屢生爭議 趙天麟批：荒腔走板該做出決斷

趙天麟今天批冬奧選手黃郁婷發言荒腔走板、恣意妄為。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣北京冬奧競速滑冰選手黃郁婷穿中國隊服裝及「在主場比賽」等爭議發言，引發撻伐，府院都表達進行調查及懲處，對此，立委、民進黨高市黨部主委趙天麟批評，她的發言荒腔走板，不只是單純或受迫發言，而是恣意妄為，他個人支持行政院決定。

黃郁婷穿中國隊服練習，受訪又說出「像在主場比賽一樣」，引起國人譁然，而在比賽結束後，她在社群網站的發言，招致行政院調查及懲處，甚至連總統府都支持行政院做法。

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趙天麟今天受訪時表示，在中國強大的威脅利誘之下，對許多的藝人跟運動選手承受很大的壓力，這個部分可以理解跟體會，但黃郁婷從服裝交換引起極大的一個爭議之後，那後續整個冬奧期間，不管是在他的微博、臉書上的各種發言荒腔走板，已經不是一個單純、只是受迫的發言，而是一種恣意妄為，不斷傷害國家形象，所以，行政院所做出這樣的一個決定，他個人表示支持。

他強調，這已經不是一個不經意的，只是選手之間的一個交換，當時如果在這裡止血，或許還可以有理解的空間，但是後續不斷的加碼演出，而且那樣的演出都嚴重傷害國人的感情，因此確實必須要做出一些決斷。

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