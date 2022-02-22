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PLG》高雄鋼鐵人「NBA狀元」班奈特 嗆聲投籃不輸呂政儒

2022/02/22 14:34

班奈特報到，高雄鋼鐵人戰力升級。（鋼鐵人提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣籃壇首位NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）昨結束隔離，並向高雄鋼鐵人報到，也迫不及待前往球場進行練投。

班奈特表示，他在得分和籃板方面可以為球隊帶來貢獻，並對自己的表現深具信心，希望能盡快融入球隊，讓自己和隊友一起成長，目標是協助高雄鋼鐵人順利闖進季後賽。

鋼鐵人球團表示，會盡快安排班奈特進行一系列的訓練，加速與隊友的認識與互動，以利班奈特在自主健康管理期結束後，即能登板為球隊效力，縮短彼此磨合的蜜月期，有效增加球隊的戰力。

班奈特解除隔離，火速前往鳳山體育館練球。（鋼鐵人提供）

鋼鐵人目前受到傷兵困擾，有了班奈特的加入後，戰力獲得明顯提升，若再加上旅外名將「台灣LBJ」周儀翔從CBA返台加盟，以及布朗、呂政儒等陸續傷癒歸隊，鋼鐵人3月的比賽值得球迷們關注與期待。

班奈特表示，他在來台之前和隔離期間，看了不少球隊比賽的影片，對每個隊友的特色和教練的戰術有大致的了解，最令他印象深刻的就是隊長呂政儒，無論是精準的投籃和場上的拚勁都相當棒。

有趣的是，不服輸的班奈特，隔空向隊長「喊話」說：「我的投籃也很準。」球團期許在班奈特的加入，可以為球隊帶來良性競爭與相互激勵效果。

狀元班奈特解除隔離抵高雄鋼鐵人總教練全程陪同。（鋼鐵人提供）

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