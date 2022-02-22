羽球》中國男單一哥結束長假重返國家隊 二哥仍下落不明

諶龍（左）、石宇奇（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國公開賽3月率先登場，緊接著就是全英公開賽和瑞士公開賽，近日中國隊公佈參賽名單，除了先前宣布拆夥的「雅思組合」鄭思維/黃雅瓊會在全英賽暫時合拍外，其餘皆派出年輕球員參賽，名單中不見諶龍、石宇奇，諶龍近日已重回家隊備戰，但男單二哥石宇奇卻仍下落不明。

德國公開賽中國男單就派出陸光祖、趙俊鵬、李詩灃、翁泓陽、顧俊峰五人參賽，隨後陸光祖、趙俊鵬將繼續出戰全英公開賽，結束全英賽後，兩人接著再攜李詩灃一同前往瑞士參賽，至於33歲的老將諶龍這三戰都會高掛免戰牌，目標將擺在今年9月中在杭州舉辦的亞運。

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諶龍過去在國際賽表現出色，2014年、2015年2度榮膺世錦賽冠軍，倫敦、里約、東京3屆奧運，分別斬獲銅、金、銀3色獎牌，也曾領隊在蘇迪曼盃、湯姆斯盃奪冠，另外也當過世界球王，中媒指出，諶龍在元宵節後飛抵成都，回到國家隊開始恢復訓練，另有中媒爆料諶龍在打完亞運，就將高掛球拍，進入國家隊教練團，擔任助理教練。

今年就要滿26歲的石宇奇，被看好是林丹、諶龍之後的男單一哥接班人，世界排名曾高居世界第二，然而他2019年7月在比賽中嚴重扭傷造成韌帶撕裂，缺席多站賽事，之後雖然復出，但表現遠不及受傷前，去年東京奧運在8強就止步，隨後又在湯瑪斯盃退賽引發爭議，傳出遭內部禁賽，這次三站參賽名單還是看不到他，這位前中國男單一哥恐怕已遭國家隊除名。

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