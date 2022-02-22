HBL》全民瘋！男、女8強賽在多平台轉播 破千萬人次觀看

HBL男、女甲級8強賽上週日劃下句點，賽事在東森超視電視、YAHOO運動、LINE TODAY等轉播平台吸引超過1000萬人次收看，突破歷年觀看紀錄。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕110學年度HBL男、女甲級8強賽上週日劃下句點，今日行銷公司名衍表示，賽事在東森超視電視、YAHOO運動、LINE TODAY等轉播平台吸引超過1000萬人次收看，突破歷年觀看紀錄。

本屆男子組4強為光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中；女子組北一女中、淡水商工、陽明高中、永仁高中，男、女各4隊在3月12、13日於台北小巨蛋對決，爭取冠軍榮耀。對戰組合則是光復對泰山、南山碰能仁；北一女打永仁、淡商強碰陽明。

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據行銷單位指出，東森超視13至20日共轉播35場賽事，全台4歲以上約241萬3千8百人收看轉播，突破上屆的有146萬人，較去年成長近100萬人，最多人觀看則是19日的南山高中對決能仁家商，吸引全台約95.5萬人收看，而南山、能仁將在3月12日於4強賽展開廝殺。

網路平台YAHOO奇摩運動，較上屆成長120萬人次收看，去年7天累計429.8萬人次收看，今年為540萬人次收看；LINE TODAY平台近80萬人次直播瀏覽，透過多元平台直播放送，吸引更多觀眾體驗HBL獨特魅力。

至於現場方面，由於疫情關係未完全解封，8強賽在新莊體育館、板橋體育館仍吸引近2萬5千名觀眾進場，期間以19日光復對松山、20日松山碰能仁，觀眾進場支援踴躍。

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