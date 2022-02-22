世界盃資格賽》台灣男籃專機抵日 周儀翔從中國趕往會合

台灣男籃搭機飛往日本參與世界盃資格賽前全隊合影。（籃協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響台灣男籃今搭乘專機飛往日本，已在中午順利安抵東京成田機場，至於CBA旅外球星周儀翔則自中國啟程會合，全隊晚間再轉搭大會安排專機到達沖繩，參與世界盃資格賽首輪第1、2階段賽事。

世界盃資格賽主辦地點沖繩國際機場，仍因疫情嚴峻暫未開放，資格賽採「泡泡模式」，大會提供參賽隊伍東京至沖繩專機，我國籃協此次安排男籃出征，則由台灣虎航專機接送，往返台北、東京兩地，以降低染疫風險及轉機不便。至於上週宣布告別CBA北京首鋼，加盟PLG第2季新軍高雄鋼鐵人的「台灣LBJ」周儀翔，據悉幾經波折才從上海轉往大連出發，預計傍晚抵達東京加入團隊。

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此次台灣男籃由外籍教練帕克、執行教練楊哲宜、教練吳俊雄、廖覎鋕領軍，14位球員為T1、PLG兩職籃聯盟，加上UBA大專生，以及CBA旅外球星組成，教練團依對戰組合及球員狀況登錄12位球員出賽，首戰25日遭遇強權澳洲、26日踢館地主日本、28日再對決澳洲，全隊預計3月1日返台。

台灣男籃搭機飛往日本參與世界盃資格賽前全隊合影。（籃協提供）

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