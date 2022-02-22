晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世界盃資格賽》台灣男籃專機抵日 周儀翔從中國趕往會合

2022/02/22 16:11

台灣男籃搭機飛往日本參與世界盃資格賽前全隊合影。（籃協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響台灣男籃今搭乘專機飛往日本，已在中午順利安抵東京成田機場，至於CBA旅外球星周儀翔則自中國啟程會合，全隊晚間再轉搭大會安排專機到達沖繩，參與世界盃資格賽首輪第1、2階段賽事。

世界盃資格賽主辦地點沖繩國際機場，仍因疫情嚴峻暫未開放，資格賽採「泡泡模式」，大會提供參賽隊伍東京至沖繩專機，我國籃協此次安排男籃出征，則由台灣虎航專機接送，往返台北、東京兩地，以降低染疫風險及轉機不便。至於上週宣布告別CBA北京首鋼，加盟PLG第2季新軍高雄鋼鐵人的「台灣LBJ」周儀翔，據悉幾經波折才從上海轉往大連出發，預計傍晚抵達東京加入團隊。　

此次台灣男籃由外籍教練帕克、執行教練楊哲宜、教練吳俊雄、廖覎鋕領軍，14位球員為T1、PLG兩職籃聯盟，加上UBA大專生，以及CBA旅外球星組成，教練團依對戰組合及球員狀況登錄12位球員出賽，首戰25日遭遇強權澳洲、26日踢館地主日本、28日再對決澳洲，全隊預計3月1日返台。

台灣男籃搭機飛往日本參與世界盃資格賽前全隊合影。（籃協提供）

　　

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。