全英賽》戴資穎榮膺女單頭號種子 首輪對手出爐、8強有望遇奧原希望

超級1000系列全英公開賽，戴資穎榮膺女單頭號種子。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戴資穎穩居世界球后長達204週，今年首站從3月8日開打的超級300系列德國公開賽，緊接著將再度參加超級1000系列全英公開賽，小戴將追逐生涯第4座冠軍，首輪對手將是世界排名36的比利時選手譚蓮妮，雙方生涯未曾交過手。

戴資穎生涯三度在全英賽封后，包括2017、2018年2連霸及2020年奪冠，但去年因賽程安排，並未參賽。

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戴資穎本季從德國賽展開賽季，再來投入3月16日開打的全英戰場，如今籤表出爐，她位居上半部，首輪遭遇未曾交過手的譚蓮妮，8強有機會遇尋求衛冕的日本好手奧原希望，以及4強可能碰南韓20歲小將安洗瑩。

女單籤表下半部也是好手如雲，有東京奧運女單金牌中國陳雨菲、日本名將山口茜及印度好手辛度。

戴資穎目前坐擁3座全英女單冠軍，與中國謝杏芳並列21世紀女單球員最多，只要成功奪冠，將和1990、1991年及1993年、1994年兩度完成2連霸的「印尼傳奇」王蓮香，並居近40年來奪最多冠軍的女單好手。

至於世界排名第4的「台灣一哥」周天成本季選擇從全英公開賽迎來新賽季，首輪遭遇世界排名23的印尼選手雷斯塔維托，雙方過去4次交手，小天全勝。

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