中職》儘管打出13輪奇蹟 王威晨回想當年未旅美直說「太傻、太笨」

王威晨。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／屏東報導〕在2015年選秀被兄弟第13指名入隊，王威晨如今已成多項獎項加身的頂尖球星，但他回想起高中時拒絕洋基等至少5支美職球隊邀約，仍直言：「現在長大回想起來，太傻太笨了。」

郭阜林前天在統一獅開訓典禮一句「打敗王威晨」引發話題，王威晨今天在中信公益園區受訪時表示：「我覺得可以讓別人有這樣的想法，也滿榮耀的!」王威晨表示自己和郭阜林確實是從國小就一直較勁，因為是同一屆，在很多比賽都會遇到。

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王威晨。（記者李惠洲攝）

但儘管已成郭阜林的「假想敵」，王威晨則說：「也不能這樣講，我那時很羨慕他可以出國打球。」他透露其實自己當年也有機會，除了曾被媒體披露的洋基隊，據他所知起碼有至少5支美職球隊，「那時候是我自己不夠成熟，因為我對自己先入為主的觀念，就是我沒有辦法!但現在長大回想起來太傻、太笨了，就算你沒有辦法，但你去了，還是會學到不一樣的東西，但當時才高中生，所以不會這樣想。」

王威晨認為，不管是以前、現在或未來有機會旅美、旅日的球員，都可以去學到不一樣的東西，也有更好的環境。如今回想當年的自己，他坦言：「我現在非常後悔，真的非常後悔，當初如果去，或許也有可能不一樣。」

不過這畢竟已是10多年前的往事，王威晨已走出大學時左腳滑壘骨折的陰霾，從當年以簽約金30萬、月薪4萬加盟的第13指名，如今已是兩屆盜壘王、三壘手金手套三連霸且在去年拿下安打王的「兄弟隊長」，他說：「當然會後悔，但已經過去了，我現在只會把握現在和未來。」

王威晨。（記者李惠洲攝）

王威晨。（記者李惠洲攝）

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