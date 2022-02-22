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UBA女籃》鄭慧芸出招逼球員醒來 文化末節打趴台科大帶走勝利

2022/02/22 17:02

文化黃巧鈞上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第四節登場前，文化大學教練鄭慧芸告訴球員如果未能把領先分數堆超過20分，就回去繼續練球備戰，被教練刺激的球員終於上緊發條，在末節一波流擴大領先，最終以84：67大勝台灣科大，在110學年度UBA公開女一級6強賽戰績2勝2敗，明天再贏台北市大就能晉級4強。

被外界看好晉級4強的文化，在上半場打得荒腔走板，半場結束落後台科大4分，直到第三節後段才後來居上，並在第四節以29：17轟垮對手。

鄭慧芸認為，她知道連3天出賽很辛苦，但她會設身處地為球員著想並進行上場時間的調整，結果先發主力竟自行在場上調整，「我覺得她們根本都在睡覺，第四節登場前才告訴他們沒有領先20分就回去繼續練，一講完就越打越好。」

文化能擴大領先的關鍵功臣是主控黃巧鈞，她向來總是以傳球助人為樂，但此仗在進攻大開殺戒，轟進生涯新高23分，這也是她人生的最高分。

黃巧鈞透露，其實一開始沒注意到自己得那麼多分，只是有機會就不斷出手，畢竟教練都鼓勵她要大膽出手，很開心自己的表現能為球隊守住勝利。

台科大陳芷英攻下全場最高的30分。（記者林正堃攝）

文化郭虹廷搶下籃板球。（記者林正堃攝）

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