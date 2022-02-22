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PLG》得分排本土第一、全聯盟高居第七 38歲楊敬敏分享關鍵秘訣

2022/02/22 17:07

新北國王楊敬敏（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕上月剛滿38歲的P. LEAGUE+新北國王本土一哥楊敬敏，表現寶刀未老，每場平均19.3分排本土第一、全聯盟第7，身體保養有方是最大關鍵，尤以睡眠最關鍵，他每天睡10到12小時。

楊敬敏本季出賽12場，平均每場打34分27秒，可攻下19.3分、5.9籃板、3.3助攻，各項數據都相當出色，也令外界好奇「逆齡」妙方，除了飲食有方之外，他今出席新北國王與台灣奧迪的結盟記者會表示，最重要的是睡眠，雖配合比賽和練球時間，就寢時間不一定，但他會讓自己睡10到12小時，「有好的睡眠品質，身體得到好的恢復。」

楊敬敏表示，其實自己不會太在意數據，而是更注重團隊，而相較上季在夢想家的任務複雜，他認為本季來到國王後，大家更能各司其職，而他自己的整體出手數也從11.7次上漲到17.3次。

新北國王以7勝5負排聯盟第2，但結束上週日比賽後，接著要隔14天才有比賽，楊敬敏認為，這對球隊來說剛好是可以調整的時間，畢竟球隊在農曆年後3場的表現起伏，不過，對他個人而言，倒是會較傾向更緊湊的賽程，畢竟得設法讓自己能一直保持在比賽的節奏內。

新北國王今與台灣奧迪舉行結盟記者會。（記者吳孟儒攝）

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