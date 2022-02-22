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冬奧》谷愛凌比賽結束立刻回美國 中國網友痛斥：叛徒！

2022/02/22 17:44

谷愛凌。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕疑擁有雙重國籍的谷愛凌，本屆在北京冬奧代表中國出賽，勇奪2金1銀，確立中國最佳體育明星的地位，不過美媒《USA TODAY》報導揭露她在冬奧結束後立刻返回美國。消息一出已有中國網友開始痛批她：「叛徒！」

谷愛凌在賽後告訴《USA TODAY》，「的確，我仍然喜歡滑雪，但我不能肯定地說我將來是否會參加比賽。」她表示要回美國史丹佛大學讀書，還補充：「我想繼續我在時尚界的職業生涯。」谷愛凌同時也是一名活躍的模特兒，隸屬國際知名模特兒經紀公司IMG。

微博上已有中國網友開始批評她，沒有明確透露未來還願不願意代表中國滑雪隊，包括「她只是來撈錢就走了」「拋棄中國回她的美國去了」「她回美國繼續屬於她自己的精彩生活，對我們被這些曾經以她獲得民族自豪感的同胞們來說，多少有點尷尬」「土生土長的美國人，藉機來北京冬奧賺一波人氣撈一筆代言錢，然後回美國生活。真看不懂國人還有這麼多人粉她，仔細看看這真的是中國的運動員嗎？這是美國的運動員！」​

也有中國評論員表示：「不是我不理解她的立場，而是我覺得她離開中國地太早了。」

當地媒體揭露，谷愛凌在奧運會期間與中國路易威登在內，簽下共24個品牌代言，在冬奧奪牌身價後急速竄升，年收超過2億人民幣（約新台幣8.8億）。

谷愛凌的父親是美國人，母親則是美籍華人，在美國加州長大，2019年離開美國國家隊，轉籍中國，獲得中國由上至下一連串吹捧。疑似擁有雙重國籍的她也曾說出：「我在中國時是中國人，在美國是美國人」的發言。

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