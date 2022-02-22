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NBA》「自由球員是重要里程碑」 拉文最佳選擇仍是公牛

2022/02/22 19:25

拉文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛後衛拉文（Zach LaVine）將在今年夏天進入自由球員市場，但球隊開出肥約，他的動向預計不會有太大變數。拉文則將自由球員視為生涯中重要的里程碑，並對球隊本賽季的表現感到興奮。

公牛預計將開出5年、最高2.09億美元的合約，若拉文今年入選最佳陣容，甚至可能提高至2.44億，對拉文來說，繼續與公牛簽約不但可以賺到最多錢，又能留在東部龍頭球隊。雖然仍有其他隊伍虎視眈眈，但幾乎沒有人認為拉文今年會離開芝加哥。

拉文上一次獲得自由身是在2018年，但他當時是作為受限自由球員。拉文在採訪中說道：「自由球員對我來說是一個重要的里程碑，這是我第一次真正成為一名不受限制的自由球員。我之前受到限制，所以這是一種全新的體驗。」

拉文提到：「我對公牛的這個賽季感到興奮。但你知道，繼續前進，對我來說將是一次全新的體驗……我知道將會有不同的事務、不同的時間，但我會慢慢適應，讓我的經紀人來處理。但我謹記這一切，這很重要——我會銘記在心。

去年夏天，公牛原本要延長拉文的合約，但這會佔用他們的薪資空間，相反地，他們利用這個空間簽下德羅森（DeMar DeRozan）、波爾（Lonzo Ball）和將卡魯索（Alex Caruso），目前並以38勝21敗並列東部龍頭，其第一名的戰績也成為拉文續留的理由之一。

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