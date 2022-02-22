PLG》22號球迷見面會 攻城獅洋將大勝驚喜又感動

攻城獅把2022年2月22日變成布蘭登大勝日。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕適逢2022年2月22日星期2，也是農曆正月22日，在充滿「2」的特殊日子中，新竹攻城獅球團自創「布蘭登大勝日」，為正好穿22號戰袍的美籍前鋒大勝（Branden Dawson）安排球迷見面會，讓在異鄉打拚的洋將驚喜又感動，午餐場面溫馨熱鬧。

攻城獅鐵粉們於網路社群號召，由22位獅紫軍穿上22號大勝球衣，至竹北美式漢堡店眾議漢堡共襄盛舉，大勝原以為與工作團隊聚餐，踏進店內看到滿滿22號球衣背影，令他興奮地說：「太感動了，真的非常驚喜，非常感謝獅紫軍們在背後支持我，這是我今年最開心的一天！」

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攻城獅把2022年2月22日變成布蘭登大勝日。（球團提供）

大勝開幕戰傷退後，終於擺脫陰霾，PLG第2季例行賽第9週大殺四方，繳出場均19分、15.5籃板、3抄截、1.5阻攻的優異表現，包括遠從宜蘭趕來的熱血球迷，都準備真心話告白，祝福大勝保持健康，持續在場上展現熱情活力，為攻城獅守護每場勝利。

談到選擇22號，大勝解釋，因為人生最喜歡的一部電影Love & Basketball（愛情與籃球），男主角就穿22號球衣，「自從看完電影，就認定22是我的幸運號碼，很高興與獅紫軍一起度過如此特別的日子。」

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