冬奧花滑》瓦莉娃這麼強俄羅斯為何還要餵藥？ 日媒揭露關鍵證詞

瓦莉娃。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯天才洋溢的15歲少女瓦莉娃（Kamila Valieva）被驗出禁藥，外界納悶為何這麼有天賦的孩子還要讓她吃藥？日媒《FRIDAY》揭露，關鍵是要增強耐久力、讓選手一直跳一直跳也不知倦。並說明外界之所以會將餵藥的矛頭指向她的教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze），有關鍵證人。

報導揭露俄羅斯花滑的無情指導，「在莫斯科一座名叫『Sambo-70』的設施當中，把練習場叫做『工廠』、把運動員叫做『材料』，大聲斥責犯錯的學生『妳喜歡失敗嗎？如果喜歡我幫妳摔』『收拾行李回故鄉去！』」

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一天12小時的刻苦訓練，使女孩們精疲力竭，選手生命都很短暫，在2014年索契冬奧上獲團體金牌的利普尼茨卡雅（Yulia Lipnitskaya），19歲時便因患神經性厭食症而退役。上屆冬奧會金包銀的扎吉托娃和梅德韋傑娃也都只能參加一次奧運。

瓦莉娃被驗出使用的禁藥曲美他嗪，被認為與另一種禁藥米屈肼 （Meldonium）有類似作用，可以提高運動員的耐力，外界認為這是俄羅斯的系統性犯罪。

教練圖貝瑞茲在2019年接受俄羅斯報紙《莫斯科共青團員報》採訪時，曾提到對米屈肼的看法，她說：「米屈肼是維他命的替代品，我知道米屈肼被禁用的那一天將會到來，但要讓運動員從疲勞中恢復過來，維他命是必須的，我必須找到一種新藥。」

美國前花滑運動員埃德蒙茲（Polina Edmunds）接受俄媒採訪時就曾經給出證詞，是她在2013年參加福岡青年大獎賽的往事：「俄羅斯姑娘們和教練一起出現時，她們拿出一個小瓶子容器，用滴管往嘴裡滴了幾滴液體。好像在開什麼玩笑，接著一起大笑。」

「上冰場之後，她們立刻開始表演三周跳，我跳了15分鐘，但俄羅斯姑娘跳了40分鐘仍沒有絲毫疲倦的跡象，我從未見過這麼強悍的選手。」

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