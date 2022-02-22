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UBA女籃》世新伊思尤瑪14分、30籃板 延長賽險勝佛光取38連勝

2022/02/22 20:06

世新伊思尤瑪籃下出手。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求3連霸的世新大學，今天在110學年度UBA公開女一級6強賽遇到近2年接近輸球的時刻，但衛冕軍末節強勢扳平戰局，於延長賽靠陳育緹、李盈潔連飆兩顆三分球，最終以60：56氣走佛光大學，驚濤駭浪之中完成跨季38連勝，明天將與台灣師大爭取4強賽頭號種子。

世新陳育緹拉桿上籃。（記者林正堃攝）

世新大學此仗幾乎都落後，直到末節2分32秒才靠伊思尤瑪快攻上籃超前。伊思尤瑪此仗奮戰42分鐘，繳出14分、30籃板，她自己都不敢相信可以單場抓到如此多的籃板，但她就是努力做好自己的工作，也相信隊友可以把球投進。

世新總教練何正峰表示，此仗球員表現實在不及格，在6強賽前的友誼賽曾打贏WSBL的台元隊，但就是不知道為何進到6強就始終找不到感覺。但他還是給予球員鼓勵，畢竟每人都堅持到最後一刻，並於延長賽獲得勝利。

世新李盈潔上籃得分。（記者林正堃攝）

佛光近年都帶給世新不少威脅，尤其世新前次輸球是2020年3月2日不敵佛光。今差點就能阻斷世新的連勝，無奈全隊16罰6中，包括延長賽6罰未進，種下敗因，戰績1勝3敗，明天對上4連敗的台灣科大一定要贏球，以及文化大學幫忙擊敗北市大。

佛光差點扳倒世新。（記者林正堃攝）

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