網球》喬帥不打疫苗無法參賽 穆雷：對網球不是好事

穆雷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英國前球王穆雷（Andy Murray）與現任球王好友喬科維奇（Novak Djokovic）近日在杜拜男網賽齊聚一堂，針對喬科維奇的疫苗問題，穆雷認為，喬帥正在經歷不接種疫苗造成的後果。

穆雷今日對上澳洲年輕對手歐康奈爾（Christopher O’Connell）驚險拿下首勝，喬科維奇也以直落二擊敗義大利新星穆塞蒂（Lorenzo Musetti），兩人相繼開胡，賽後，穆雷被問及喬帥的疫苗狀況，他答道：「我認為如果他接種疫苗，顯然很多事情對他來說會容易得多。但我也不想看到他陷入在澳洲那時的困境，因為他是我尊敬的人，我從小就認識他了。」

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穆雷繼續說道：「他所做的決定是有後果的，他顯然不得不接受這一點。但我認為，如果最好的球員不能參加大型賽事，這對網球來說並不是一件好事。」

喬科維奇也在今日賽後表示，他不覺得自己能夠參加下個月的印地安泉大師賽，並在之前的採訪中表示自己準備錯過比賽，他說：「我堅持身體自主的原則比任何頭銜或其他東西都還重要，我理解這個決定的後果，我知道我一天沒有接種疫苗，就無法參加許多比賽，這就是我願意付出的代價。」

喬帥補充：「我從不反對接種疫苗，我知道，全球都在努力應付病毒，並希望盡快結束，而疫苗接種可能是目前最佳的方式……我完全尊重這一點。但同時，我也一直代表並支持身體自主權。」

喬科維奇。（法新社）

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