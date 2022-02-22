冬奧》谷愛凌「我在北京啊」平眾怒 中國網友不罵了

谷愛凌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中美混血滑雪好手谷愛凌（Eileen Gu）傳出即將返回美國讀大學，加上沒有明確透露未來是否繼續代表中國出賽，消息一出讓中國網友崩潰，對此谷愛凌特別在微博發文，強調自己仍在北京，平息怒火。

曾因「國籍問題」引發場外風波，谷愛凌本屆北京冬奧代表中國出賽，奪下2金1銀成績，成為冬奧史上第一位，能在自由式滑雪項目奪下3面獎牌的選手，寫下歷史新頁，堪稱近期中國最火紅的運動員，不過有美媒爆料，谷愛凌即將返美讀書，引起中國網友痛批：「只是來撈錢的」、「慢走不送」。

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對於返美消息引起中國網友不滿，谷愛凌也做出回應，她今日下午原本在微博發了一篇冬奧結束的心得文，稍早特別編輯文章，最後加了一句：「另外：感謝說想我的朋友們，我在北京啊。」說明人目前還在中國，成功平息網友怒火：「公主太暖了，還特意告訴我們，她在北京，本人親自出來闢謠」、「好可愛啊，還說了她在北京」。

此外，谷愛凌也在文中表示，自己度過了人生中最美好的兩週，「充滿了快樂、挑戰、鼓勵和愛，也經歷了不可限量的成長，感謝我的媽媽、家人和朋友們，教練和贊助商對我的支持，也感謝所有參加比賽的女孩們，她們不僅挑戰極限，而且還帶著微笑，友誼和運動精神做到了這一點。」

谷愛凌特別在微博發文，強調自己仍在北京。（取自微博）

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