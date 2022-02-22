PLG》有待加強！ 完整陣容的新北國王有另類習題要解

新北國王與台灣奧迪舉行結盟記者會，左起為Q.戴維斯、楊敬敏、李愷諺、簡祐哲、總經理毛加恩、湯瑪士。（台灣奧迪提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕P. LEAGUE+新北國王走過開季只有單洋將坐鎮的情況，如今則是得面臨新外援里金斯加入，如何以完整陣容打出最好團隊化學效應，成為現今最大課題，本土一哥楊敬敏表示，雖然下半季拿下2勝1負，但內容都不算太好，確實有待加強。

國王季初只有湯瑪士單洋將坐鎮，但球隊反而打出3連勝驚奇，而隨著Q.戴維斯、麥卡洛及里金斯等主戰力加入，只是隨著陣容深度大提升，表現卻出現不小起伏，就像里金斯在前1場對高雄鋼鐵人隨隊首度實戰，國王首節還被壓著打，好在之後回神才逆轉奪勝。

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楊敬敏表示，球員還在適應彼此，確實沒像上半季打得流暢，這也是之後需要盡快解決的地方，他認為里金斯表現算是中規中矩，之後再調整一定能展現出應有實力。

至於李愷諺則認為，球隊現在還在磨合階段，下半季大家命中率都不是太好，反而也變成很多人急著跳出來，還是得趕快找到團隊作戰的感覺。

國王以7勝5負排聯盟第2，上週日打完鋼鐵人後，由於配合台灣男籃打世界盃亞洲區資格賽，PLG賽程也做調整，國王得等到3月6日才有比賽。

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