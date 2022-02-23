中職》猿隊3世代左投拚先發 老經驗不藏私助林子崴成長

林子崴。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿今年安排近10土投以先發角色調整，其中就有老大哥王溢正、中生代陳冠宇和年輕新星林子崴，3人彼此間在春訓期間是良性競爭，但兩位前輩對林子崴從不藏私，讓林子崴感念在心。

林子崴說：「我想，我能夠有這樣大的進步速度，兩個左投前輩很願意跟我分享，是很大的原因。」林子崴去年春訓就有不錯表現，但春訓中期傷到腰，導致沒能在開季就亮相，季末才迎接一軍登板，創下最年輕先發勝投紀錄。

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今年春訓，和兩位左投前輩雖是競爭關係，但林子崴認為，兩位前輩都幫助他很多，彼此間不像在競爭，反而是他學著怎麼加強自己。林子崴說：「溢正學長從不會吝嗇分享，冠宇學長則是我自己（高中）學長，平常更是什麼都聊。我現在還年輕，就是想辦法多進步、吸收，希望到他們年紀，能投出像他們一樣的表現。」

陳冠宇和林子崴都畢業自穀保家商，陳冠宇比林子崴大12歲。陳冠宇說：「同樣是左投，我們彼此間想法有時很像，又是自己學弟，會多照顧、多分享一點。他去年剛上一軍就有那樣的表現，再進步下去，未來有機會是球隊王牌。」

36歲的王溢正則笑說，林子崴年紀加倍才都和他差不多大。王溢正說：「隊內競爭一定會有，人才輩出那才是正常。在我這個年紀，已經也該要傳承了，當然也希望子崴好好成長。」

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