PLG》湯瑪士讚班奈特「很出色」 很開心獲得台灣球迷支持

新北國王湯瑪士。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕P. LEAGUE+高雄鋼鐵人找來前NBA狀元班奈特壯大陣容，新北國王213公分長人湯瑪士也很期待能與他對決，「他是一個很厲害的球員！」

湯瑪士本季出賽10場，繳出53.6％的投籃命中率，可得17.6分、18.8籃板，是新北國王開季時唯一洋將，也凸顯他的全面攻守表現，助球隊戰績高飛，榮膺首月MVP殊榮。

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湯瑪士在禁區得面對台北富邦勇士230公分德古拉、新竹街口攻城獅226公分辛巴有高度及噸位的長人，雖然不好對付，但他樂於接受挑戰，不斷敦促自己得繳出非常好的表現，如今有NBA狀元資歷的班奈特加入鋼鐵人，湯瑪士也相當期待與他碰頭，看他加入後所產生的團隊效應。

而先前國王曾上傳一支關於湯瑪士日常影片，讓台灣球迷更認識他，他今天參加球隊與台灣奧迪結盟活動實也分享過年期間曾到墾丁遊玩，除了到海邊走走，也逛了夜市，吃了些美食。

湯瑪士場上表現出色，場外也相當和藹可親，有球迷放上他蹲下幫小球迷簽名的貼心畫面，讓他在台灣球迷心中的好感度再次飆高，而被告知他深受台灣籃球迷喜愛時，湯瑪士感到十分驚喜，並力讚球迷的熱情，很開心能獲得支持。

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