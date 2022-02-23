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中職》回味兄弟11年磨一冠！ 張志豪吐心聲：遺憾的是...（影音）

2022/02/23 07:00

張志豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕去年因動韌帶置換手術，球季提前報銷的中信兄弟主砲張志豪，本季將重返球場，張志豪也提到，去年球隊拿下總冠軍，自己卻不在陣中很可惜，今年要嘗到冠軍滋味。

張志豪在去年5月份賽事中，因揮棒過猛導致手肘韌帶撕裂，後來疫情停賽時，動了韌帶置換手術，球季報銷，後來還在台灣大賽首戰擔任開球打者，引起全場兄弟球迷歡呼。

近日兄弟官方YouTube頻道上傳張志豪受訪影片，他先回憶職棒新人年，就在兄弟象拿到總冠軍的滋味，「那個時候很陌生啦，你第一年就突然拿了一個冠軍，感覺就是很突然，當時很天真就覺得『喔，就拿到啦，你看我們拿到總冠軍了』，雖然很辛苦，然後我就覺得『欸，奇怪我們就這樣拿到冠軍了』。」

新人年就拿冠軍的張志豪，後來卻等上11年、中間經歷7年6亞的窘境，才等到球隊在去年封王，「連續的失敗後，我才覺得真的不是我想像中那麼簡單，才會每一次的失利，都背負很重的壓力。」

談到兄弟去年奪冠，張志豪表示，當時人在台東家裡看轉播，心裡非常高興，「我對他們很有信心，只是自己沒在場上，會比較難過一點，其實我有想過能不能在下半季趕回來，也一直趕自己的進度，但身體真的沒有辦法接受，沒辦法允許你這樣子做。」

張志豪直呼：「去年球隊奪冠時，心中大石頭終於放了下來，「就是說我們終於拿到了，終於證明給人家了，但遺憾的是自己沒有在場上，今年一定要再跟著學弟們一起，闖進總冠軍，拿到很好的成績。」

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