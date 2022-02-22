足球》為原鄉學童點燃希望之火 國小世界盃花蓮熱戰

富世與化仁國小對抗激烈。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管天公不作美，下雨濕冷燒不熄小朋友的熱情，110年國小世界盃足球賽花蓮分組淘汰賽，歷經多日激烈對抗，瑞北、新城、富世等3隊沒有漏氣，各自在女子組出線；復興、北埔雙雄則於男子組突圍。

富世國小女足隊總教練蘇宛菁（左）。（迷你足球協會提供）

本屆花蓮地區共有20隊男子、12隊女子，總計32支勁旅共襄盛舉，由於當地幅員遼闊、足球人才輩出，分組賽競爭相當精彩。去年剛奪得全國少年盃女子組冠軍的瑞北國小，今年仍把目標放在晉級全國複賽，順勢挑戰金盃，總教練田強易表示，本屆陣容大部分有全國賽經驗，尤其守門員陳幼君因地緣關係，經常與秀林國中練球，以小搏大進步神速，小組賽已展現領導能力，防守同樣強悍。曾效力日本廣島紫天使隊、中國北京鳳凰俱樂部，綽號「八萬」的王湘惠，經常抽空前往偏鄉地區指導小球員，正是陳幼君欣賞的球星之一，「我希望長大後，有機會和偶像們一起踢球。」

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至於富世國小女足隊晉級後，曾是杜哈亞運國腳的總教練蘇宛菁謙稱，真的很幸運，尤其球隊宗旨為「享受踢球樂趣」，賽前並未設定任何目標，小朋友單純只是喜歡踢球，關鍵戰獲勝確實讓全隊士氣大振，也增添不少信心，這也將是球隊首次踏出花蓮外地出賽，蘇宛菁希望小球員們把握機會，多去外面的世界闖闖。

國小世界盃花蓮熱戰。（迷你足球協會提供）

瑞北國小守門員陳幼君。（迷你足球協會提供）

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