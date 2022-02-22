晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 足球

足球》為原鄉學童點燃希望之火 國小世界盃花蓮熱戰

2022/02/22 23:03

富世與化仁國小對抗激烈。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管天公不作美，下雨濕冷燒不熄小朋友的熱情，110年國小世界盃足球賽花蓮分組淘汰賽，歷經多日激烈對抗，瑞北、新城、富世等3隊沒有漏氣，各自在女子組出線；復興、北埔雙雄則於男子組突圍。

富世國小女足隊總教練蘇宛菁（左）。（迷你足球協會提供）

本屆花蓮地區共有20隊男子、12隊女子，總計32支勁旅共襄盛舉，由於當地幅員遼闊、足球人才輩出，分組賽競爭相當精彩。去年剛奪得全國少年盃女子組冠軍的瑞北國小，今年仍把目標放在晉級全國複賽，順勢挑戰金盃，總教練田強易表示，本屆陣容大部分有全國賽經驗，尤其守門員陳幼君因地緣關係，經常與秀林國中練球，以小搏大進步神速，小組賽已展現領導能力，防守同樣強悍。曾效力日本廣島紫天使隊、中國北京鳳凰俱樂部，綽號「八萬」的王湘惠，經常抽空前往偏鄉地區指導小球員，正是陳幼君欣賞的球星之一，「我希望長大後，有機會和偶像們一起踢球。」

至於富世國小女足隊晉級後，曾是杜哈亞運國腳的總教練蘇宛菁謙稱，真的很幸運，尤其球隊宗旨為「享受踢球樂趣」，賽前並未設定任何目標，小朋友單純只是喜歡踢球，關鍵戰獲勝確實讓全隊士氣大振，也增添不少信心，這也將是球隊首次踏出花蓮外地出賽，蘇宛菁希望小球員們把握機會，多去外面的世界闖闖。

國小世界盃花蓮熱戰。（迷你足球協會提供）

瑞北國小守門員陳幼君。（迷你足球協會提供）

　

　

　　　

　　　　

　　　　

　　　　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。