冬奧》誇張！中國粉絲失控亂象 危險追車造成羽生結弦困擾

日本「花滑王子」羽生結弦。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本「花滑王子」羽生結弦昨日歸國，在中國擁有高人氣的羽生結弦，所到之處都有一大群粉絲聚集，但卻有中國粉絲們盲目追星，引發亂象。

根據日媒《東京體育》昨天引述中媒報導，指出在北京冬奧期間，每當羽生結弦從比賽會場往返選手村時，會有眾多粉絲聚集在一起，其中部分粉絲都會做出「令人厭惡的不恰當行為」。

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保全人員表示，粉絲的「失控」事件非常誇張，竟然有人追著車跑，「雖然要求停止追車，但粉絲們還是在羽生的座車一出現就尖叫起來，甚至有粉絲不顧保全的勸阻，急急忙忙追上去，形成非常混亂的場面。」

昨日羽生結弦歸國，亂象更多，粉絲們爭相向他道別，有人還抱著小熊維尼，在保全人員的努力下，得以維持秩序，但總有「漏網之魚」。日媒指出，又有興奮的粉絲們做出了追車的不恰當的行為，保全人員直呼：「這是極其危險的。」

報導表示，對於上述危險行為，羽生結弦都是笑臉迎人，不過看到有粉絲因為追車受傷，羽生擔心粉絲的安危，做出了「停下來」的手勢，要求他們不要這樣追車。

這些粉絲們的誇張行為，就連中國媒體都不敢苟同，「粉絲們只要站在路邊揮手就可以了，在路上追著跑是非常危險的，也會對羽生造成困擾。」

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