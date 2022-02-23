晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬奧》誇張！中國粉絲失控亂象 危險追車造成羽生結弦困擾

2022/02/23 07:00

日本「花滑王子」羽生結弦。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本「花滑王子」羽生結弦昨日歸國，在中國擁有高人氣的羽生結弦，所到之處都有一大群粉絲聚集，但卻有中國粉絲們盲目追星，引發亂象。

根據日媒《東京體育》昨天引述中媒報導，指出在北京冬奧期間，每當羽生結弦從比賽會場往返選手村時，會有眾多粉絲聚集在一起，其中部分粉絲都會做出「令人厭惡的不恰當行為」。

保全人員表示，粉絲的「失控」事件非常誇張，竟然有人追著車跑，「雖然要求停止追車，但粉絲們還是在羽生的座車一出現就尖叫起來，甚至有粉絲不顧保全的勸阻，急急忙忙追上去，形成非常混亂的場面。」

昨日羽生結弦歸國，亂象更多，粉絲們爭相向他道別，有人還抱著小熊維尼，在保全人員的努力下，得以維持秩序，但總有「漏網之魚」。日媒指出，又有興奮的粉絲們做出了追車的不恰當的行為，保全人員直呼：「這是極其危險的。」

報導表示，對於上述危險行為，羽生結弦都是笑臉迎人，不過看到有粉絲因為追車受傷，羽生擔心粉絲的安危，做出了「停下來」的手勢，要求他們不要這樣追車。

這些粉絲們的誇張行為，就連中國媒體都不敢苟同，「粉絲們只要站在路邊揮手就可以了，在路上追著跑是非常危險的，也會對羽生造成困擾。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。