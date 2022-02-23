MLB》在火腿僅待1季就離隊 精密控球機器加盟道奇

前教士隊左投厄林以小聯盟約加盟道奇。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕上個賽季加盟日本火腿的31歲的左投厄林（Robbie Erlin），在返美後獲得洛杉磯道奇隊的青睞，獲得一張附春訓邀請的小聯盟約，將有機會在開季為國聯邪惡帝國增添投手深度。

根據《Baseball America》的Chris Hilburn-Trenkle指出，道奇除了簽下厄林外，還簽下兩名右投，23歲的小聯盟投手Cole Duensing，以及曾效力過韓職，擁有4年大聯盟經驗的賈維格里歐（Sam Gaviglio），還有24歲捕手貝茲（Chris Betts）。

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擁有7年大聯盟經驗的厄林，在去年球季加盟日本火腿，原本被預期會是輪值要員，可惜受到傷勢影響僅出賽11場，拿下2勝3敗，防禦率3.32的表現，11月火腿也正式宣布他退團的消息。

曾被評為百大新秀的厄林在2009年選秀會上第三輪被遊騎兵選中，於2013年在教士隊展開大聯盟生涯，在2013至2019年效力教士期間，厄林共累積106場出賽，其中有43場先發，拿下13勝20敗，防禦率4.57的成績，2020年他曾效力過海盜與勇士兩隊，但表現不佳，9場出賽防禦率高達8.10。

《MLBTR》指出，厄林有機會成為道奇隊後段輪值的人選，同時他也可以負擔長局數的後援工作，他在大聯盟72場後援出賽投了123.1局。

厄林生涯的三振率不高僅19.1%，但他有著相當優異的控球，在教士313局中保送率僅4.7%，他在2018年的保送率低到只有2.7%，且厄林直球轉速驚人，曲球也有著水準以上的轉速，推測這有可能會是道奇隊看上他的原因。

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