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NBA》「怪物狀元」養傷發福又冷漠 帥哥射手怒批：不是一名好隊友

2022/02/23 08:03

Z.威廉森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）因復健進展不如預期，至今都高掛免戰牌，更傳出他與新同學麥考倫（CJ McCollum）還沒見過面，也從未聯繫過他。對此，轉任球評的「帥哥射手」瑞迪克（JJ Redick）表示，身為前隊友的他看不慣Z.威廉森的作為，認為他沒有全心投入在自己該做的工作上。

Z.威廉森去年休季動刀治療右腳第五蹠骨骨折，原先預計能夠趕上開季，未料復出時間一再延宕，甚至被拍到身形已超過300磅（約136公斤），更傳出他面臨再度開刀的可能性。

而Z.威廉森未與新同學麥考倫有任何接觸，引發外界熱議，身為球隊看板球星，竟然連個招呼都沒有打，麥考倫在明星週受訪時表示，自己還沒跟Z.威廉森見過面，目前只與他身邊親近的人有過談話，很期待能夠在場邊看到他。據麥卡倫表示，事後Z.威廉森有聯繫他，兩人有聊了一下。

「這是我曾和球隊討論過的問題，」瑞迪克日前上節目時表示，Z.威廉森長期缺賽，這又好像回到他的新秀年，而且他的行為都沒有任何成長，身為他的前隊友，我覺得他是一名冷漠的隊友，「我知道他受傷了，不在球隊當中，但球隊剛剛換來一名聯盟前50名的頂尖好手時，你應該在第一時間就去打招呼，但他不是。」

瑞迪克說道，作為一名運動員，有責任全心投入在你的工作當中，包括照顧好自己的身體和與隊友溝通，但自己沒從Z.威廉森身上看到這一點。

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