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MLB》洋基強力競爭者出現！ 運動家明星一壘砲爭奪戰白熱化

2022/02/23 08:33

運動家隊明星一壘手歐森（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊明星一壘砲手歐森（Matt Olson）在休賽季不斷受到諸多球隊青睞，近日《The Athletic》記者林（Dennis Lin）也透露，教士隊相當有意願網羅這名好手來增添球隊火力。

林在22日的報導當中回應讀者的問題，他透露教士隊相當想要擁有歐森，林指出，按照教士總管裴勒（A.J. Preller）的習慣，他在封館前就已經詢問過各隊能交易的球員有誰，當中確定包含歐森。

林認為，能不能得到歐森對教士來說是另一回事，因為球隊有充分的理由來搶下這名27歲的砲手，歐森不僅在最近幾季都繳出優秀的成績，同時他還有兩年的控制權才會成為自由球員。

儘管大聯盟勞資雙方還沒討論出新版的勞資協議，但就目前的討論來看，新賽季國聯確定會實施指定打擊制度，這對教士網羅歐森來說更是一大利多。因為教士若交易來歐森，就可以把他放在一壘防區，並將休息室的領袖哈斯默（Eric Hosmer）放在指定打擊，不過林也指出，教士想要交易來歐森的難度並不低，可能得透過三方交易才有辦法達成。

歐森的名字在休賽季不斷被提及，許多球隊都認為就運動家過往的歷史來看，會願意賣掉年輕且打出實績的好手來換取未來資產，先前就曾傳出洋基與勇士等隊有望透過交易網羅歐森的消息，如今確定教士也對他有興趣，也讓這場歐森爭奪戰越演越烈。

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