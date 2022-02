NBA》自爆曾試圖挽回B.西蒙斯 恩比德向前看：盼與哈登幹大事

恩比德談前搭檔B.西蒙斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本季爆「拒打風波」的B.西蒙斯(Ben Simmons),在透過交易轉戰籃網後鬧劇畫下句點,即便關係破裂、互看不順眼,但昔日搭檔恩比德(Joel Embiid)近日仍是稱讚B.西蒙斯的身手,並且也透露曾試圖修復關係。

恩比德近日受訪自爆曾試圖挽回B.西蒙斯說:「我竭盡所能試著讓他回來,也試圖讓他再次感到舒服自在,但這很難,而我也已經不在乎了。」恩比德也補充坦言自己一直都是直言不諱,因此原本自己能夠再多說、抱怨更多,但最後並沒有這麼做,而是選擇做那些對作為隊友有益的事。

恩比德也透露2人最後一次談話是在交易截止的一兩周前,即便看來關係破裂、撕破臉,但恩比德仍是稱讚B.西蒙斯的身手說:「他是一名很出色的球員,我認為無論他給籃網帶來甚麼,都能夠讓他們更上一層。」

至於即將與新隊友「大鬍子」哈登(James Harden)並肩作戰,恩比德也直呼哈登是史上最好的得分手之一,他也說:「我們可以完成一些大事,我們已經有了一套不錯的體系,當加入哈登後,將會幫助我們達到另一個層次。」

Joel Embiid on Ben Simmons, James Harden, and the MVP race. Catch our convo on NBA Today: pic.twitter.com/cI2dXv6QIn