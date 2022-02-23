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NBA》自爆曾試圖挽回B.西蒙斯 恩比德向前看：盼與哈登幹大事

2022/02/23 08:29

恩比德談前搭檔B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季爆「拒打風波」的B.西蒙斯（Ben Simmons），在透過交易轉戰籃網後鬧劇畫下句點，即便關係破裂、互看不順眼，但昔日搭檔恩比德（Joel Embiid）近日仍是稱讚B.西蒙斯的身手，並且也透露曾試圖修復關係。

恩比德近日受訪自爆曾試圖挽回B.西蒙斯說：「我竭盡所能試著讓他回來，也試圖讓他再次感到舒服自在，但這很難，而我也已經不在乎了。」恩比德也補充坦言自己一直都是直言不諱，因此原本自己能夠再多說、抱怨更多，但最後並沒有這麼做，而是選擇做那些對作為隊友有益的事。

恩比德也透露2人最後一次談話是在交易截止的一兩周前，即便看來關係破裂、撕破臉，但恩比德仍是稱讚B.西蒙斯的身手說：「他是一名很出色的球員，我認為無論他給籃網帶來甚麼，都能夠讓他們更上一層。」

至於即將與新隊友「大鬍子」哈登（James Harden）並肩作戰，恩比德也直呼哈登是史上最好的得分手之一，他也說：「我們可以完成一些大事，我們已經有了一套不錯的體系，當加入哈登後，將會幫助我們達到另一個層次。」

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