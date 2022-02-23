全英賽》辛度場場是硬仗 印媒：戴資穎籤運佳

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）





〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽籤表昨日出爐，戴資穎榮膺頭號種子挑戰賽史第4冠，印媒撰文指出，戴資穎等人籤運佳，被分配在上半部，沒有意外的話都能打進8強，反觀在下半區印度一姐辛度卻是場場硬仗。

印度媒體《滾動》（Scroll.in）撰文指出，世界排名第7的辛度在全英公開賽首輪將有一場苦戰，將對上世界排名第17的中國女將王祉怡，兩人生涯從未交過手，如果順利過關就會對上日本高橋沙也加或泰國革通，印媒認為這兩位左撇子球員都有可能會帶給辛度一些麻煩。

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就算辛度一路過關斬將，8強預計將對上新科世界冠軍山口茜，儘管辛度握有對戰優勢，21次交手拿下13勝，但山口茜去年表現亮眼，出征7場國際賽勇奪3冠，也包括生涯首座世錦賽冠軍。

內文也指出，在籤表上半部的世界球后戴資穎、南韓天才少女安洗瑩、泰國依瑟儂和尋求衛冕的日本奧原希望，如果能保住種子之位的話，都能雙雙晉級8強。

戴資穎生涯連4年闖進全英決賽3度封后，2017、2018年2連霸及2020年擊敗陳雨菲復仇奪冠，但去年因賽程安排，並未參賽，本屆首輪對手將是世界排名36的比利時選手譚蓮妮，雙方生涯未曾交過手。

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