晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

全英賽》辛度場場是硬仗 印媒：戴資穎籤運佳

2022/02/23 08:51

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽籤表昨日出爐，戴資穎榮膺頭號種子挑戰賽史第4冠，印媒撰文指出，戴資穎等人籤運佳，被分配在上半部，沒有意外的話都能打進8強，反觀在下半區印度一姐辛度卻是場場硬仗。

印度媒體《滾動》（Scroll.in）撰文指出，世界排名第7的辛度在全英公開賽首輪將有一場苦戰，將對上世界排名第17的中國女將王祉怡，兩人生涯從未交過手，如果順利過關就會對上日本高橋沙也加或泰國革通，印媒認為這兩位左撇子球員都有可能會帶給辛度一些麻煩。

就算辛度一路過關斬將，8強預計將對上新科世界冠軍山口茜，儘管辛度握有對戰優勢，21次交手拿下13勝，但山口茜去年表現亮眼，出征7場國際賽勇奪3冠，也包括生涯首座世錦賽冠軍。

內文也指出，在籤表上半部的世界球后戴資穎、南韓天才少女安洗瑩、泰國依瑟儂和尋求衛冕的日本奧原希望，如果能保住種子之位的話，都能雙雙晉級8強。

戴資穎生涯連4年闖進全英決賽3度封后，2017、2018年2連霸及2020年擊敗陳雨菲復仇奪冠，但去年因賽程安排，並未參賽，本屆首輪對手將是世界排名36的比利時選手譚蓮妮，雙方生涯未曾交過手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。