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MLB》基特後第一人！ 洋基將退休傳奇名將歐尼爾背號

2022/02/23 09:24

洋基將退休傳奇名將歐尼爾的21號背號。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在今天宣布，將把傳奇名將歐尼爾（Paul O'Neill）的21號背號給退休，是自2017年基特（Derek Jeter）的2號以來，洋基隊再次將球隊的背號退休。

洋基預計會在美國時間8月21日對藍鳥的比賽前舉行「歐尼爾日」，並在當天退休歐尼爾的背號，歐尼爾也將成為洋基隊史第23位被退休背號的成員。

歐尼爾的生涯自紅人隊發跡，他在1981年被紅人選進，並於1985年效力紅人隊8個球季，直到1993年才改披條紋球衣，並在之後4度入選明星賽，與洋基拿下4座世界大賽冠軍，生涯歐尼爾共入選過5次明星賽，拿下5次世界大賽冠軍。

歐尼爾在洋基的表現遠優於紅人隊時期，9年1254場出賽打擊率3成03，敲出304支二壘安打與185轟，858分打點，3成77的上壘率，攻擊指數0.869，他曾在1994年以3成59的打擊率拿下美聯打擊王，在場上歐尼爾展現的鬥志也一直是他的正字標記。

洋基隊21號背號自歐尼爾於2001賽季退休後就幾乎不曾有球員穿過，僅2008年的霍金斯（LaTroy Hawkins）曾短暫穿過，當時霍金斯要求穿上這個號碼，為的是紀念海盜傳奇強打克萊門特（Roberto Clemente）。

洋基隊上一次退休的背號是在2017年5月14日，當時退休的是代表「洋基隊長」基特的2號，而在歐尼爾效力洋基期間，球隊所退休的背號有馬丁利（Don Mattingly）的23號、派提特（Andy Pettitte）的46號、波沙達（Jorge Posada）的20號、李維拉（Mariano Rivera）的42號、威廉斯（Bernie Williams）的51號與總教練托瑞（Joe Torre）的6號。

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