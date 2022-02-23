NBA》夢幻逸品逾5千萬售出 創Kobe球員卡史上新高

布萊恩球員卡日前以200萬美元售出，創下布萊恩所有球員卡的最高價紀錄。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）2020年1月27日因直升機失事驟逝，享年41歲，各界迄今仍緬懷殞落的當代巨星。布萊恩的逝世，也讓相關商品一夕之間價值瘋漲，全球最大的球員卡拍賣機構PWCC上週私下以200萬美元（約新台幣5600萬元）售出布萊恩的球員卡，這也創下Kobe球員卡的最高紀錄。

根據美媒《ESPN》報導指出，這張以200萬美元售出的布萊恩球員卡是1997-1998賽季的「Metal Universe Precious Metal Gems Emerald」系列的Kobe球員卡，既不是新人卡也沒有簽名，美國Beckett公司「BGS」鑑定為8.5分，是該卡迄今為止獲得的最高評分，該系列的翡翠綠寶石球員卡十分罕見，只有10張，而且這張Kobe球員卡保持的相當良好，所以才會有這樣的高價。

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這張Kobe球員卡也打破去年由球員卡公司《Topps》在1996-97球季發行的布萊恩《Topps Chrome Refractor》折射亮面新人卡所寫下的179萬美元高價，成為布萊恩所有球員卡的最高價紀錄。

Kobe Bryant continues to make history... This time it comes in the form of his 1997-98 Metal Universe Precious Metal Gems card, which just sold for an incredible $2M through @PWCCmarketplace.



Sets all-time record for a Kobe Bryant card. pic.twitter.com/lNuzFNdmql — Ryan Ward （@RyanWardLA） February 22, 2022

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