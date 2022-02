NBA》夢幻逸品逾5千萬售出 創Kobe球員卡史上新高

布萊恩球員卡日前以200萬美元售出,創下布萊恩所有球員卡的最高價紀錄。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA傳奇球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)2020年1月27日因直升機失事驟逝,享年41歲,各界迄今仍緬懷殞落的當代巨星。布萊恩的逝世,也讓相關商品一夕之間價值瘋漲,全球最大的球員卡拍賣機構PWCC上週私下以200萬美元(約新台幣5600萬元)售出布萊恩的球員卡,這也創下Kobe球員卡的最高紀錄。

根據美媒《ESPN》報導指出,這張以200萬美元售出的布萊恩球員卡是1997-1998賽季的「Metal Universe Precious Metal Gems Emerald」系列的Kobe球員卡,既不是新人卡也沒有簽名,美國Beckett公司「BGS」鑑定為8.5分,是該卡迄今為止獲得的最高評分,該系列的翡翠綠寶石球員卡十分罕見,只有10張,而且這張Kobe球員卡保持的相當良好,所以才會有這樣的高價。

這張Kobe球員卡也打破去年由球員卡公司《Topps》在1996-97球季發行的布萊恩《Topps Chrome Refractor》折射亮面新人卡所寫下的179萬美元高價,成為布萊恩所有球員卡的最高價紀錄。

Kobe Bryant continues to make history... This time it comes in the form of his 1997-98 Metal Universe Precious Metal Gems card, which just sold for an incredible $2M through @PWCCmarketplace.



Sets all-time record for a Kobe Bryant card. pic.twitter.com/lNuzFNdmql