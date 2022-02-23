NBA》湖人戰績差全怪魏少 前教練認為不合理

湖人本季找來魏斯布魯克，三巨頭磨合不如預期。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕湖人休賽季換來2017年MVP、「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook），與詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）的磨合不如預期，本季至今只以27勝31敗排在西部第9，魏少成為眾矢之的。不過，前NBA教練范甘迪（Stan Van Gundy）認為這樣的批評是不合理的。

湖人季前與巫師達成交易協議，用庫茲馬（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與選秀籤，換來魏斯布魯克，不過本季戰績不到5成，三巨頭的化學效應也不佳，儘管傳出交易魏少的傳聞，但要付出的代價龐大，與火箭沃爾（John Wall）互換的交易案也不了了之。

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外界將湖人戰績不佳的原因全都歸咎給魏斯布魯克，但前NBA教練范甘迪表示，魏少打出湖人所期待的表現，本季投籃命中率4成37，剛好就是他生涯的平均水準，不過他的有效命中率是高於平均，雖然三分命中率有所下滑，但魏少4.1次的場均失誤比過去8年都還要來得少，他目前場均可以貢獻18.3分、7.8籃板和7.5助攻，表現仍是十分全面。

魏斯布魯克近期也多次在關鍵時刻被總教練主帥沃格爾（Frank Vogel）冰在板凳上未獲重用，湖人困境也成為難解的習題。

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