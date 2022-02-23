NBA》不買斷！湖人計畫又泡湯 施洛德將在火箭打完賽季

後衛施洛德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕後衛施洛德（Dennis Schroder）在季中交易截止前從塞爾提克轉戰火箭，雖曾傳出施洛德將被買斷、尋求加盟爭冠球隊，前東家湖人似乎也有意找他回鍋，不過今日有消息人士透露，施洛德將會繼續在火箭打完本賽季。

先前曾有報導傳出，施洛德將會被火箭買斷，並尋求加入季後賽球隊，前東家湖人也有意找他回來擔任替補後衛。3月1日季後賽參賽資格裁員（或買斷）截止日將至，美國資深記者史坦（Marc Stein）今日的消息則指出，火箭和施洛德雙方都不贊同買斷，施洛德將在火箭打完本季。

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施洛德在2020-21賽季為湖人效力，後來曾傳出施洛德為尋求更大合約而拒絕湖人4年8400萬美元續約，然而成為受限自由球員後，卻乏人問津，最後以一張590萬的中產合約轉戰綠杉軍。施羅德為綠衫軍出賽49場，場均繳14.4分，4.2助攻，3.3籃板，而球隊為擺脫豪華稅，最後仍送去火箭。

當時美媒曾指出正在重建中的火箭有可能會與施洛德達成買斷協議，而施洛德如果遭買斷，前東家湖人有意網羅他回鍋，而如今湖人繼昨日沒搶到卓吉奇（Goran Dragic）後，另一計畫又落空。

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