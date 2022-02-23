冬奧》北京冬奧創美國史上最爛收視 較平昌冬奧下跌42％

北京冬奧在鳥巢的煙火中劃下句點。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧在20日正式告一段落，美國國家廣播公司（NBC）公布收視表現，竟寫下史上最差的紀錄，且較上一屆平昌冬奧少了42%。

NBC指出，此次奧會平均吸引1140萬的收視人數，比2018年的1980萬降低多達42%，同時根據尼爾森公司指出，若不計算NBC串流平台孔雀（Peacock）的話，收視將會降到1000萬人次，下跌高達47%。

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根據先前報導指出，本屆北京冬奧的開幕式僅1600萬人次觀看，刷新先前卡加利冬奧2010萬的最低紀錄，且無法以亞洲時區不利美國觀眾收視做為藉口，因為平昌冬奧的開幕式也有2830萬人次收看。

NBC在2014年砸下高額金錢購買美國地區奧運的獨家轉播權，他們共支付77.5億美元，可轉播奧運到2032年。根據《路透》報導，NBC運動頻道總裁比瓦卡（Pete Bevacqua）稱讚製播團隊在過去6個月面對前所未見挑戰的努力。而NBC的奧運總監贊克爾（Gary Zenkel），表示他對接下來的巴黎、義大利與洛杉磯奧運表示樂觀。

贊克爾受訪時表示，「主辦城市是每屆奧運最大的配角。」、「這是文化、人們，甚至是贊助商的活動。人們從世界各地聚在一起，然而這次的北京沒有，所以對我們來說很難去嘗試轉化這樣的東西。」

本屆冬奧由於持續受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，看台上幾乎沒有觀眾，僅少數受邀的人可以觀賽。而美國政府在此次也因為人權問題抵制冬奧，再加上美國運動員此次表現不佳，皆可能是收視率不好的因素。

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