MLB》點出大谷翔平最熱血數據！ 美媒：受觀眾喜愛的原因

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在上個賽季以優異的二刀流成績奪下美聯全票MVP的殊榮，昨日《Fangraphs》作者更撰文點出一項大谷在投手丘上的熱血數據，指出這是另一個欣賞大谷翔平的方式。

《Fangraphs》作者Justin Choi試想一個場景，那就是在比賽中雙方平手，滿壘、2出局、滿球數的高張力情況下，若有一名投手能夠投出比平時更快的火球讓打者三振出局化解危機，這將是個相當讓人熱血沸騰的場面。

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Justin Choi查看數據發現，在上個賽季投手2好球後的四縫線速球均速為94.2英哩，非2好球的狀況下均速為93.5英哩，差距僅0.7英哩，但大谷翔平在上季2好球後的速球均速高達97.2英哩，與非2好球的情況下差距2.0英哩，是全聯盟差距最大的投手。

除了上述的數據以外，Justin Choi也點出大谷翔平還擁有另外一項上季第一的數據。在至少投400顆速球以上的投手中，大谷翔平的四縫線最快球速101.1英哩，與平均球速95.6英哩的差距高達5.5英哩。

數據指出，大谷翔平在2018年時，2好球後的速球雖然也相當快，但對手的加權上壘指數（wOBA）卻有0.337的水準。但上季大谷翔平改變投球策略，把2好球後的火球更往好球帶上緣丟，而非像2018年時幾乎只丟在好球帶下緣，這個改變讓上季打者面對大谷翔平在2好球後投出的速球，加權上壘指數只剩下0.151，同時對手揮空率也從2018年的10.6%上升到17.9%。

On his 99th pitch, Shohei Ohtani threw a 100mph fastball#WeBelieve



（via @MLB）pic.twitter.com/avITI0XgpQ — Sports Illustrated （@SInow） July 27, 2021

不過，儘管大谷在2好球後的速球均速相當恐怖，效果也不差，但他卻很少在2好球後使用速球，大谷翔平在2好球後使用速球的比率僅17.4%，他大部分的速球都是在球數落後或者持平時投出，主因是他有一顆更加恐怖的指叉球。

但Justin Choi認為，雖然大谷不常在2好球後投速球，但上個賽季大谷翔平於危機時刻的球速差距，依舊使他成為最令人興奮的投手。Justin Choi表示，大谷翔平在滿壘、兩出局、滿球數的情況下，比起任何投手都還要受觀眾喜愛、火球通常也能夠奏效，這亦是他能夠這麼出色的原因之一。

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