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NBA》勇士小將本季打出大驚奇 美媒估可獲4年22億合約

2022/02/23 14:42

波爾本季打出大驚奇，有機會挑戰年度最佳第6人的殊榮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士小將波爾（Jordan Poole）去年季末破繭而出，今年開季一度頂上先發得分後衛的位置，打出生涯代表作，雖然在浪花兄弟之一的K.湯普森（Klay Thompson）回歸後成為替補，但他的好表現獲得勇士青睞。據《舊金山紀事報》記者Connor Letourneau報導指出，勇士有意與波爾簽下複數年合約。

22歲的波爾在2019年選秀會以首輪第28順位被勇士挑走，同時也是勇士積極培養的小將，生涯第3年就熬出頭，本季出賽53場，其中有35場是先發，場均16.4分、3.5助攻和3.1籃板，全是生涯新高紀錄，得分排行榜名列全隊第4，有機會挑戰年度最佳第6人的殊榮。

波爾明年合約即將到期，他將成為受限制的自由球員，而A.威金斯（Andrew Wiggins）明年也有可能成為自由身，所以勇士希望能在今年夏天與波爾完成續約，由於柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森和D.格林（Draymond Green）的合約所占金額太高，3人本季年薪合計達1.27億美元，勇士可能無法開出鉅約，據《雅虎體育》記者K.史密斯（Keith Smith）預估，波爾應該可以拿到4年8000萬美元（約新台幣22億元）左右的合約。

若是能在明年之前與波爾完成續約的話，勇士就可以專心與A.威金斯談約，若是以頂薪合約留人的話，2023-2024賽季的年薪有望在3700萬美元左右。

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