NBA》籃網完全體備受期待 總管目標仍直指總冠軍

籃網總管馬克斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在交易大限前拋出震撼彈，送走「大鬍子」哈登（James Harden），並從七六人換來B.西蒙斯（Ben Simmons）等人組成「新三巨頭」，儘管還存在各種不確定性，但籃網總管馬克斯（Sean Marks）今日向媒體、球迷喊道目標仍是總冠軍。

雖組成「新三巨頭」，不過杜蘭特（Kevin Durant）的傷勢狀況、厄文（Kyrie Irving）疫苗限制以及B.西蒙斯的調整都成未知數，不過馬克斯談到對籃網完全體的期望時仍不諱言目標就是「總冠軍」。

請繼續往下閱讀...

馬克斯解釋：「如果我說了除冠軍以外的目標，那就是大大冒犯了17位球員以及60名工作人員，因為這就是為什麼我們會齊聚在這裡的原因。」儘管馬克斯直言新三巨頭不會在短時間內看到，但他也指出今天看到2人及整體的練習狀況不錯，感受到活力、不同的氛圍。

而隨著其他地區的防疫有漸漸鬆綁的趨勢，加上紐約市長承認防疫限制的不公平，關於厄文主場出賽的可能性，馬克斯表示保持樂觀是唯一方法，但也認為開始看到一種恢復正常生活的趨勢。

另外馬克斯也對B.西蒙斯評價很高，直言是一名優秀的球員，攻守兩端都很全能，甚至自曝籃網關注他有一段時間，看好能為杜蘭特及厄文減輕負擔。

籃網昨日還迎來卓吉奇的加盟，將與杜蘭特、厄文、B.西蒙斯、卓蒙德（Andre Drummond）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）和葛瑞芬（Blake Griffin）7名球星以及射手小柯瑞（Seth Curry）攜手拚冠。

籃網目前以31勝28敗排在東部第8。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法