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冬奧》國台辦力挺黃郁婷 嗆民進黨開罰是謀取政治私利

2022/02/23 12:22

對於行政院要求體育署針對黃郁婷不當言行檢討及適當處分，國台辦發言人馬曉光今日聲稱，民進黨為謀取政治私利，處心積慮以各種藉口製造兩岸對立的本性。圖為黃郁婷在北京冬奧與中國選手牽手畫面，被中共官媒與「一鴿都不能少」表演喬段嫁接進行統戰宣傳。（圖取自微博）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣競速滑冰選手黃郁婷參加北京冬奧時，在賽前練習身穿中國隊服惹議，甚至發文稱「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，行政院要求教育部、體育署針對黃不當言行進行調查並適當處分。中國國台辦發言人馬曉光今日力挺黃郁婷表示，民進黨為謀取政治私利，處心積慮以各種藉口製造兩岸對立的本性。民進黨立委王美惠駁斥，國台辦說法顛倒是非，代表國家出賽的國手，做出一連串不當言行，嚴重傷害國家尊嚴，必須盡快予以處分。

馬曉光聲稱，「中國台北」隊共有4名運動員參加北京冬奧會，包括速度滑冰選手黃郁婷、雪橇項目選手林欣蓉、滑雪項目選手李玟儀和何秉睿。他們在賽場努力拼搏，中國大陸同胞都為他們加油鼓勁。速滑選手黃郁婷出場時，現場觀眾為她送上了熱烈的掌聲和助威聲。

針對行政院長蘇貞昌下令進行調查及適當處分，馬曉光批評，兩岸運動員交流交往是正常的事、正確的事、理所當然的事。「島內」一些政客和媒體口誅筆伐、無理取鬧，民進黨當局甚至要進行處罰，充分暴露他們見不得兩岸同胞走親走近，為謀取政治私利，處心積慮以各種藉口製造兩岸對立的本性。

馬曉光還說，汪洋主席會見分別受邀出席冬奧會開幕式、閉幕式的中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典，轉達習近平總書記對廣大台灣同胞的新春祝福。台灣同胞以各種方式參與北京冬奧會，共襄盛舉、共享榮光，是奧林匹克精神的生動詮釋，是「兩岸一家親」的真實寫照。

另，有媒體問及，國台辦再度使用「中國台北」介紹北京冬奧情形，今年將舉行的杭州亞運會、成都世大運是否也會以「中國台北」稱呼？馬曉光回應，關於台灣參與亞運會或者亞運活動的相關安排，有現成的奧運模式。

對此，民進黨立委王美惠受訪表示，這件事無關政治私利，國台辦說法顛倒是非。代表國家出賽的國手，別的國家的國旗，你可以背在身上嗎？尤其中國不斷要統一台灣，對台充滿敵意，準備要消滅中華民國，台灣的國手在國際場合出現傷害國格尊嚴之事，政府一定予以糾正，尤其是領有國家補助的國手。

王美惠強調，國家花了那麼多經費培育，國手在外有言行不當，有錯就必須處置，體育署應該盡快檢討處分。今天如果是一般人，大家不會管妳要穿什麼衣服，但妳是代表國家出賽，接受國家栽培的國手，還去穿有五星旗的衣服，真的是枉費國家栽培。

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